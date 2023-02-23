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影集角頭大稻埕取景 蔡振南高捷太保自封福祿壽

2023/2/23 13:35
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（中央社記者王心妤台北23日電）影集「角頭」由演員蔡振南、高捷、太保、王識賢、鄭人碩等人主演，並在大稻埕取景，蔡振南、高捷、太保接受訪問時互虧常NG，甚至自封「福祿壽」。

「角頭」昨天開放媒體探班，監製張威縯、導演姜瑞智率演員高捷、蔡振南、張嘉年（太保）、王識賢、孫鵬、鄭人碩、唐振剛、黃尚禾、張再興等人出席探班記者會。

影集目前已開拍3個月，張威縯表示，因為製作團隊跟演員群都很龐大，製作上比3部電影還要困難，雖然還沒拍完，但他能有自信作品可以代表台灣。張威縯曾說會讓龍劭華及小鬼（黃鴻升）出現，但考量到版權以及擔心被誤會，因此決定避免。

蔡振南被封為劇組的台語擔當，他笑說：「不敢當，因為我們是在拍『角頭』，所以台詞上一定少不了道上的『黑話』，可以幫助大家更貼近寫實。」蔡振南也說，年輕時因為要寫黑社會相關歌詞而認識一些道上兄弟，所以懂一些「道上黑話」。

蔡振南接受訪問時虧太保說台語很流利，拍攝反而會「吃螺絲」，太保否認常NG，高捷打趣表示，「要說最常NG的人是我啦，但最有味道的也是我。」3人更自封是3尊「福、祿、壽」。（編輯：張雅淨）1120223

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#高捷
#張威縯
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