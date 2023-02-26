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張信哲攻蛋開唱 粉絲贈手繪卡片表心意

2023/2/26 10:20（2/26 10:31 更新）
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歌手張信哲25日晚間在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0」演唱會，現場演唱多首經典歌曲，掀起全場粉絲大合唱。（開麗娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月26日
歌手張信哲25日晚間在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0」演唱會，現場演唱多首經典歌曲，掀起全場粉絲大合唱。（開麗娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月26日
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（中央社記者王心妤台北26日電）歌手張信哲昨晚在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0」巡迴演唱會，熱情與歌迷互動，演唱多首經典歌，掀起全場大合唱。他唱完「就懂了」後，還有熱情粉絲從台下送花束及手繪卡片。

張信哲昨晚演唱「我們愛這個錯」、「寬容」、「上海姑娘」等多首經典歌。他表示，上次在台北開唱已是2019年，感謝觀眾也熬過3年COVID-19疫情，生活逐漸恢復正常，「雖然大家現在看演唱會也都還戴著口罩，但相信口罩也不會影響大家跟我大合唱。」他也在唱完「就懂了」後，收到台下觀眾送上花束及手繪卡片。

張信哲說，每首歌與演出都是跟團隊共同完成的作品，希望歌迷能夠給幕後團隊鼓勵。

昨晚在演唱「時間都去哪兒了」曲目時，特別邀請曾與冰島歌后碧玉（Björk）多次合作的德國藝術家格雷姆勒（Tobias Gremmler）參與製作，將張信哲的3D頭膜即時動畫融入舞台視覺，將臉譜幻化成各種角色，隨著歌曲變化，投影在螢幕上。

張信哲以「信仰」、「難以抗拒你容顏」、「別怕我傷心」、「太想愛你」等經典歌曲為演唱會畫下句點後，受到歌迷「安可」呼喚再度登台。

張信哲登台後打趣表示，「你們真的都沒走啊？真的沒想到，你們都是新朋友還是舊朋友？這麼熱情，沒關係大家都很年輕。」他接著演唱「愛就一個字」。（編輯：張雅淨）1120226

#張信哲
#碧玉
#格雷姆勒
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