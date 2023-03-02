郭富城林家棟「斷網」小房間對打 攝影師遭波及

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（中央社記者王心妤台北2日電）港片「斷網」由郭富城、林家棟主演，電影在疫情嚴峻時拍攝，花一年才拍完。其中在小房間的打鬥戲，林家棟不只帶傷上陣，導演黃慶勳透露因為空間狹小，連攝影師都打在一起。

「斷網」講述網路科技犯罪，全片穿梭網路與現實中，也有親情戲。黃慶勳、監製鄭保瑞與演員郭富城、林家棟今天接受台灣媒體視訊訪問，分享拍片心得。

片中高潮戲落在林家棟與郭富城在小房間的對打戲，林家棟前一天因為拍攝另一部作品受傷，他今天笑說，鄭保瑞拍戲嚴格，沒有看到真人不會輕易相信受傷多嚴重，「他看到以後就說，我們可以拍背面，不要正面就可以，打燈小一點、黑一點就可以。」

黃慶勳則說，因為空間太小，那一幕戲只有2名演員、2個攝影跟2台攝影機在裡面，「有幾個鏡頭連攝影機也打在一起，更逼出生死怒火的氣氛。」

郭富城片中飾演駭客父親，他透露，事前搜尋許多駭客的形象影片做功課，想呈現出駭客用電腦的專注力。他也說，拍片時因為遇到疫情拍拍停停，反而讓團隊把角色設定得更立體。

郭富城分享，戲外成為父親後，更感受家庭的可貴，「我非常幸福是有2個女兒，女兒不是工作帶來的快樂、也不是其他東西可以媲美或取代的。」

鄭保瑞表示，黃慶勳創作「斷網」的契機，是從「為金錢不擇手段、為家庭不顧一切」出發，現在社會也是網路給人們方便，也給壞人方便，希望大家都要注意。

另外香港名媛蔡天鳳分屍案，郭富城的妻子方媛在社群平台微博發文並貼出黑白玫瑰照表示，「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平伏！祈求安息。」郭富城今天被問到相關問題時，視訊訪問現場卻突然斷網，並未回答。（編輯：張雅淨）1120302