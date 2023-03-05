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草蜢成軍38年靠3秘訣 開唱不忘致敬梅艷芳

2023/3/5 15:12（3/5 15:47 更新）
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港星蔡一智（左起）、蔡一傑及蘇志威組成的唱跳天團「草蜢」，18日將睽違13年重返台北小巨蛋開唱，透露會帶來致敬恩師梅艷芳橋段。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月5日
港星蔡一智（左起）、蔡一傑及蘇志威組成的唱跳天團「草蜢」，18日將睽違13年重返台北小巨蛋開唱，透露會帶來致敬恩師梅艷芳橋段。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月5日
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（中央社記者葉冠吟台北5日電）港星蔡一智、蔡一傑及蘇志威組成的唱跳天團「草蜢」，18日將睽違13年重返台北小巨蛋開唱，透露會帶來致敬恩師梅艷芳橋段，並指出成軍38年經營秘訣全靠「自重、自愛、自覺」。

草蜢日前接受「TVBS看板人物」節目專訪分享，他們對台灣有非常特殊的情感。蔡一傑回憶，首次來台開演唱會時，天公不作美下起滂沱大雨，卻沒澆熄歌迷熱情，讓在台上的草蜢也充滿活力地一邊跳、一邊淋雨，非常過癮，3人稱讚：「我們的力量就是來自台下的歌迷朋友。」

蔡一傑笑說，不管哪裡的歌迷都對他們非常熱情，有時候握手，甚至會將衣服拉破、手抓到流血。不過談及台灣歌迷卻格外特別，蔡一智補充：「我們要回香港時，機場會出現一幕幕淒美憂傷的畫面，送機歌迷都會隔著玻璃門，很依依不捨地哭。」他開玩笑表示好像有很多個「女朋友」。

草蜢從1985年成軍至今，被問及維繫情感秘訣，蔡一智透露，除了緣分外，3人都很「自重、自愛且自覺」，彼此都是很簡單的人，才能一路順風走下去。

至於草蜢演唱會的傳統文化，蔡一智分享，依照慣例會精心挑選1首恩師梅艷芳的歌，希望用草蜢的方式詮釋，讓懷念她或不認識的聽眾認識，儘管她已過世近20年，仍希望能繼續將恩師的經典歌曲傳承下去。

草蜢不忘神秘透露，台北演唱會將帶來特別橋段，要請歌迷們好好期待。（編輯：張雅淨）1120305

「草蜢」成員蔡一傑（左1）、蔡一智（左3）及蘇志威（左4）參與主播方念華（左2）主持節目，分享成軍38年經營秘訣。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月5日
「草蜢」成員蔡一傑（左1）、蔡一智（左3）及蘇志威（左4）參與主播方念華（左2）主持節目，分享成軍38年經營秘訣。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月5日
#草蜢
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#蔡一傑
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