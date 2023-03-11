紀錄片賣破800萬 再現已故山椒魚專家賴俊祥身影

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（中央社記者王心妤台北11日電）導演麥覺民新紀錄片「山椒魚來了」全台票房破新台幣800萬元，已故山椒魚專家賴俊祥的身影也出現片中。劇組邀請賴俊祥家人觀影，他的遺孀謝維純在映後表示，「謝謝你們還記得他。」

賴俊祥生前專注兩棲類研究，並與指導教授呂光洋共同開啟了台灣山椒魚的系統性研究。2016年，賴俊祥為研究楚南氏山椒魚族群分布，前往奇萊北峰過程中於磐石山東坡池失足墜崖身亡。

「山椒魚來了」團隊今天發布新聞稿表示，劇組9日舉辦特映會，特別邀請賴俊祥的家人與當時的搜救團隊觀影。

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麥覺明談到片中賴俊祥出現的片段表示，事情發生時一度不忍繼續拍攝，後製也猶豫該不該把畫面剪進正片中，直到收到賴俊祥遺孀的鼓勵簡訊寫上「這些都是非常珍貴的畫面，能再見到俊祥及他所傾注心力的工作，真的很感動。」才讓團隊堅定留下賴俊祥的畫面。

另外，台灣最早發現山椒魚的地點是南投縣，「山椒魚來了」劇組此次也回到南投戲院分享拍攝過程，讓團隊笑稱有「明星級待遇」。（編輯：陳政偉）1120311