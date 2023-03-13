王丹奧斯卡場外抗議 未能阻止甄子丹登台
2023/3/13 14:14（3/13 15:25 更新）
甄子丹12日現身奧斯卡頒獎典禮舞台，介紹電影「媽的多重宇宙」主題曲。（美國影藝學院提供）
（中央社台北13日電）兼具中國全國政協委員身分的香港武打演員甄子丹，日前因稱反送中運動是「暴動」引發眾怒。民運人士王丹今天前往奧斯卡頒獎典禮場外抗議甄子丹登台，但沒成功，並說今年警方戒備特別嚴。
今晚的頒獎典禮，甄子丹現身舞台，介紹電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）主題曲This Is a Life，並由片中飾演王喬伊（Joy Wang）的華裔女演員許瑋倫（Stephanie Hsu）與歌手大衛伯恩（David Byrne）演唱。
王丹今天在社群平台臉書上發文表示：「抱歉還是沒能阻止住甄子丹參加奧斯卡頒獎典禮。」根據他在洛杉磯的友人說，今年美國警方的外圍戒備特別嚴格。
王丹說，現場去了將近2百人，在隔離網之外十幾公尺的地方集會，表達對甄子丹的抗議。他並配上兩張自己與友人在警方架設隔離網外舉牌、舉布條抗議的照片，布條上以英文寫道：「對中共魁儡說不，對甄子丹說不」。
他說，很遺憾奧斯卡獎主辦方還是「向中共叩頭了」，但他相信他們會付出代價。
甄子丹2月28日接受英國雜誌GQ Hype專訪表示，2019年反送中運動不是抗議而是暴動。
有抗爭者在網站change.org發起聯署，批評甄子丹是中共政權的支持者，並說他的言論否定香港人爭取自由民主權利。這項呼籲奧斯卡（Oscar）頒獎典禮別邀甄子丹擔任頒獎嘉賓的連署，至11日已經超過10萬人響應。
王丹在11日發文表示，沒有看到奧斯卡獎組委會有放棄邀請甄子丹的決定，因此，他和王軍濤、方政、陳維明等人會在頒獎典禮當天，前往現場直接表達抗議，表達對香港人民的支持。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120313
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