草蜢與萬名觀眾合唱寶貝對不起 雙歌王驚喜合體

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（中央社記者王心妤台北18日電）香港男子組合草蜢今天在台北小巨蛋舉辦RE：GRASSHOPPER演唱會，演唱「寶貝對不起」、「失戀陣線聯盟」等經典。金曲歌王羅時豐、許富凱也驚喜被拱合唱「愛拚才會贏」。

草蜢相隔超過13年到台灣開唱，今晚除了經典歌曲外，還選唱1995年為台灣歌迷創作的台語歌「有緣來作伙」，也選唱「緋聞中的女人」獻給已故恩師梅艷芳。草蜢成員蔡一傑、蔡一智、蘇志威穿著閃亮禮服演唱「Lonely」、「好戲在後頭」、「華麗舞台」等歌曲開唱，接著又演唱「一路順風」、「失戀陣線聯盟」、「限時專送ABC」等歌。

草蜢唱到「黃昏都市人」、「舊唱片」、「夜了」組曲時，邀請全場歌迷玩起超過5分鐘的波浪舞。蔡一傑在第一次和全場歌迷問好時就感動落淚，他說：「我不想哭的，因為後面還有很多歌要唱」；直到唱到「暫停開始過」和「再見七月」後，二度掩面落淚。

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草蜢今晚邀請台灣饒舌歌手熊仔擔任嘉賓，兩組音樂人共同合唱金曲歌王周杰倫寫的「超猛」，熊仔負責歌曲中饒舌部分，掀起觀眾尖叫。草蜢演唱最後以「熱力節拍」畫下演唱會巨蛋，但全場歌迷熱情要求安可後，草蜢二度登台演唱經典歌「寶貝對不起」、「忘情森巴舞」，並把坐在觀眾席的藝人曾國城邀請上台合唱並跳出「半點心」的舞步。

草蜢隨後又走到觀眾席，邀請金曲歌王羅時豐、許富凱還有資深主持人張小燕合唱「愛拚才會贏」，再將氣氛炒到高潮。（編輯：黃世雅）1120318