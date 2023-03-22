陳珊妮「教我如何做你的愛人」原唱是AI 打造台灣首支擬真人單曲[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

陳珊妮新單曲「教我如何做你的愛人」是由人工智慧（AI）所演唱，宣告AI未來歌手時代已來臨。（圖取自facebook.com/SandeeChan.musicface）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北22日電）音樂製作人陳珊妮新單曲「教我如何做你的愛人」，由人工智慧（AI）生成擬真歌聲，宣告AI未來歌手時代已來臨。幕後推手之一的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今天表示，台灣應該領先全世界，擁抱這項新科技，打造生成式藝術創作。

杜奕瑾指出，AI音樂版權問題就像當年MP3剛出來一樣，一定會有一段討論。人工智慧模仿藝人，模仿的結果該怎麼界定版權、未來應用怎麼分潤，現在是非常熱門的議題，這次先把相關題目拋出來，希望外界可以思考一下。

若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube。影片來源：sandeechan

過去AI在音樂市場上大多用於重現逝者歌聲的懷舊片段，陳珊妮與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）工程師合作，推出台灣第一首由仍然活躍於線上的歌手提供歌聲音源的歌曲，今天舉辦記者會揭曉新歌「原唱」是由陳珊妮擔綱製作人調教AI生成的歌聲。

AI透過汲取陳珊妮自行錄製的數十筆高品質人聲資料，融會貫通陳珊妮的歌唱技巧，反覆鍛鍊生成、修正音準穩定性，從而誕生「歌唱能力」，呈現如同陳珊妮本人演唱的輕重緩急、呼吸停頓。

杜奕瑾表示，這首新歌是全世界第一次由歌手「養AI小鬼」演唱歌曲。聊天機器人ChatGPT用網路上的資料生成文字或影片，這次是表演藝人自己用AI工具創造出「小陳珊妮」。台灣人工智慧實驗室也把相關工具放到網路上，只要輸入文字提示，就能透過人工智慧作詞及作曲，由AI素人男歌手的聲音演唱出來。

談到AI未來是否會取代人類，杜奕瑾認為，這是科技進步必然會遇到的過程，當AI可以學習唱腔時，人要訓練自己成為「老闆」，了解自己創作的價值。

「訓練素人很簡單，但是要訓練到專業等級騙過專家不容易。做一個chatbot（聊天機器人）很容易，但是要回答得比專家還專家，就比較困難。」杜奕瑾坦言，ChatGPT會讓人覺得印象深刻，是因為很多時候回答得比人類好。

杜奕瑾表示，過去外界認為AI有很多不確定性，這次藉由科技和藝術的結合，展現這世界已經發展到什麼階段。台灣應該領先全世界，擁抱這項新科技，去做生成式藝術創作，可以一起想像該怎麼回饋創作平台或藝人、分潤怎麼做。

對企業而言，杜奕瑾認為，面對生成式AI應用例如ChatGPT來臨，企業一定要使用，否則會失去競爭力。未來一定會有商業模式創新，只要能夠先想出來，就能占有一席之地。

陳珊妮說，訓練AI歌手，很像真人在配唱的感覺，需要一些比較高階的剪輯和配唱技術。這次與台灣人工智慧實驗室工程師一起工作，聽到這麼擬真的歌聲還有影像，自己感覺「的確會抖一下」，也會思考要貢獻出什麼不一樣的東西，以及創作者與歌手的價值在哪裡，對自己思考音樂創作有蠻大幫助。（編輯：黃國倫）1120322