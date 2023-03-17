假新聞製作突飛猛進 AI機器人化身電視台主播

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（中央社卡拉卡斯16日綜合外電報導）在「新聞之家」電視頻道，一名金髮男主持人正對著鏡頭，以英文唸出台詞說：「委內瑞拉是一個如此貧窮的國家，這究竟是真的嗎？」但這個人不是記者，他甚至不是人類。

這段帶著字幕、據稱在新聞頻道播出的剪輯影片出現在社群媒體，立場明顯偏向委內瑞拉政府，在委國掀起風波。

人工智慧 （AI）產物已經成為在全球傳播假新聞的工具，且這種情況愈來愈普遍，上述並非個案。

非政府組織「見證」（Witness）媒體技術專家安倫（Shirin Anlen）告訴法新社：「愈來愈多地區開始將深偽技術（Deepfake）和人工智慧編製的影音視為一種威脅，而這通常發生在大選接近的時候。」

上個月，美國一家研究公司發現名為「狼新聞」（Wolf News）的假新聞媒體，頻道的AI主播大肆替中國共產黨進行宣傳。

上個月，網路上也瘋傳一段經過篡改的影音，內容顯示美國總統拜登對「外星物種」的威脅提出警告。

去年則是有烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）承認吸食古柯鹼的假影片，以及美國饒舌天王阿姆（Eminem）攻擊墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的假饒舌歌。

「新聞之家」（House of News）的主播是使用倫敦人工智慧新創公司Synthesia提供的技術創建。Synthesia向YouTube舉報後，影片已經下架。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）對於外界說他的政府是假消息幕後主使感到憤怒。

西班牙拉科魯尼亞大學（University of A Coruna）教授莫斯奎拉（Eduardo Mosqueira）說：「任何有基本概念的人，都可以使用這些類型的程式。」

他說：「識別假影音並不難，但要破譯其來源就難得多了。」

他表示：「在社群媒體編寫機器人程式變得越來越容易，他們可以偽裝成真人，發布你想要宣傳的資訊。」

而且通常情況下，這種策略會奏效。莫斯奎拉說：「謊言一旦重複千遍，就會成為事實。」（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1120317