更多編輯台推薦新聞：
影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子
生活

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全家路易莎植物纖維餐具驗出甲醛 商品下架接受退款
首頁 / 國際
人工智慧
新聞專題
人工智慧2/160
首頁 / 國際

假新聞製作突飛猛進 AI機器人化身電視台主播

2023/3/17 17:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社卡拉卡斯16日綜合外電報導）在「新聞之家」電視頻道，一名金髮男主持人正對著鏡頭，以英文唸出台詞說：「委內瑞拉是一個如此貧窮的國家，這究竟是真的嗎？」但這個人不是記者，他甚至不是人類。

這段帶著字幕、據稱在新聞頻道播出的剪輯影片出現在社群媒體，立場明顯偏向委內瑞拉政府，在委國掀起風波。

人工智慧 （AI）產物已經成為在全球傳播假新聞的工具，且這種情況愈來愈普遍，上述並非個案。

非政府組織「見證」（Witness）媒體技術專家安倫（Shirin Anlen）告訴法新社：「愈來愈多地區開始將深偽技術（Deepfake）和人工智慧編製的影音視為一種威脅，而這通常發生在大選接近的時候。」

上個月，美國一家研究公司發現名為「狼新聞」（Wolf News）的假新聞媒體，頻道的AI主播大肆替中國共產黨進行宣傳。

上個月，網路上也瘋傳一段經過篡改的影音，內容顯示美國總統拜登對「外星物種」的威脅提出警告。

去年則是有烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）承認吸食古柯鹼的假影片，以及美國饒舌天王阿姆（Eminem）攻擊墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的假饒舌歌。

「新聞之家」（House of News）的主播是使用倫敦人工智慧新創公司Synthesia提供的技術創建。Synthesia向YouTube舉報後，影片已經下架。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）對於外界說他的政府是假消息幕後主使感到憤怒。

西班牙拉科魯尼亞大學（University of A Coruna）教授莫斯奎拉（Eduardo Mosqueira）說：「任何有基本概念的人，都可以使用這些類型的程式。」

他說：「識別假影音並不難，但要破譯其來源就難得多了。」

他表示：「在社群媒體編寫機器人程式變得越來越容易，他們可以偽裝成真人，發布你想要宣傳的資訊。」

而且通常情況下，這種策略會奏效。莫斯奎拉說：「謊言一旦重複千遍，就會成為事實。」（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1120317

#莫斯奎拉
#Synthesia
#新聞之家
澤倫斯基
白宮樂見澤倫斯基與習近平對談 籲北京勿偏袒俄國傳習近平下週會蒲亭後 擬與澤倫斯基視訊對談
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
微軟推Copilot助辦公 將AI融入Excel、Word快速製作會議紀錄PPT[影]