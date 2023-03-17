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微軟推Copilot助辦公 將AI融入Excel、Word快速製作會議紀錄PPT
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微軟推Copilot助辦公 將AI融入Excel、Word快速製作會議紀錄PPT[影]

2023/3/17 14:21（3/17 15:34 更新）
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微軟16日宣布要把ChatGPT背後的生成式AI功能應用在具代表性的Excel、Word和Outlook等辦公軟體。（圖取自微軟網頁blogs.microsoft.com）
微軟16日宣布要把ChatGPT背後的生成式AI功能應用在具代表性的Excel、Word和Outlook等辦公軟體。（圖取自微軟網頁blogs.microsoft.com）
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（中央社舊金山16日綜合外電報導）微軟持續推展人工智慧（AI）革命，今天宣布要把ChatGPT背後的生成式AI功能應用在具代表性的Excel、Word和Outlook等辦公軟體。

法新社報導，總部設在華盛頓州雷孟（Redmond）的微軟（Microsoft）一直不吝於快速採用以語言式的人工智慧，儘管初期會有聊天機器人給出亂七八糟回應或資訊明顯錯誤等問題，但微軟始終不像競爭對手般瞻前顧後。

微軟名為Copilot的最新版聊天機器人，將把類似ChatGPT功能應用在辦公室工作中，幾乎能瞬間製作出會議紀錄、日曆或PowerPoint投影片等。

影片來源：Microsoft 365

新版聊天機器人的賣點是生成式人工智慧（generative AI，即ChatGPT式的能力）將作為微軟廣受歡迎工作軟體的「助手」，不會單方面接管辦公室作業。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在視訊發布會說：「AI應用在自動駕駛不稀奇，但這種次世代人工智慧，我們的應用方式將是把它從自動駕駛轉為副駕駛。」

微軟正砸數十億美元重金給OpenAI公司，後者研發出的科技正是ChatGPT背後的利器，OpenAI更於14日推出最新版AI機器人GPT-4。

OpenAI的技術已是微軟Bing搜尋引擎聊天機器人的基礎。受惠於人工智慧，Bing的用戶數量成長。

其他科技大廠則對生成式人工智慧抱持較謹慎態度，深怕這種科技恐在未來出差錯時造成難堪。

谷歌（Google）的雲端計算機構本週指出，將提供測試者把生成式AI灌入App的方法，或將其應用在Google平台。

臉書（Facebook）和Instagram母公司Meta的執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）上月表示，將組建一個產品組提出「加速推進」人工智慧業務的方法。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1120317

#微軟
#Copilot
#ChatGPT
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