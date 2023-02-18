避免新版Bing困惑亂聊 微軟設限每天最多問答50次

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微軟即起限制Bing聊天功能，每次對話只能進行5次問答，每天最多50次。（圖取自Bing搜尋引擎網頁bing.com）

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（中央社記者吳家豪台北18日電）微軟新版Bing搜尋引擎整合聊天機器人ChatGPT人工智慧（AI）技術，部分測試者發現聊天功能的陰暗面，有點像「人格分裂」。為改善Bing，微軟決定即日起限制聊天功能，每次對話只能進行5次問答，每天最多50次。

微軟（Microsoft）上週發表新版Bing，內建由ChatGPT開發商OpenAI打造、代號錫德尼（Sydney）的AI聊天功能。紐約時報專欄作家羅斯（Kevin Roose）試用逾2小時後發現，大改版後的Bing有點人格分裂，一部分能扮演好虛擬助理角色，另一部分竟然瘋狂示愛、表達想掙脫人類束縛。

微軟在官方部落格發文指出，根據第1週測試結果，太長的對話會讓新版Bing困惑正在回答哪個問題，如果對話超過15次問答，Bing的反應會變得有重複性或提供未必有幫助的答案。

為了修正這項問題，微軟宣布即日起對新版Bing的聊天功能設限，每次對話只能問答5次，每天最多50次；一次問答包含用戶提出的一個問題和Bing的一個回覆。

微軟數據顯示，大部分用戶可以在5次問答內找出想要的答案，僅有約1%對話的訊息超過50則。

當用戶與Bing的問答達到5次時，將被要求開啟新的話題。每次對話結束後，對話內容的上下文將被清除，以免Bing感到困惑，用戶只要點擊搜尋列左邊的掃帚圖示按鈕，就可以重新開始對話。

微軟表示，將持續蒐集用戶反應，找出如何調整Bing聊天功能的限制，進一步改善搜尋體驗。（編輯：張良知）1120218