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微軟：冗長對話可能混淆新版Bing基礎對話模型

2023/2/18 16:17（2/18 16:53 更新）
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（中央社舊金山17日綜合外電報導）微軟今天表示，將限制用戶在使用人工智慧（AI）驅動的新版Bing搜尋引擎時，每次對話最多只能問5個問題，每天上限50題。

路透社報導，微軟（Microsoft）在官方部落格發文指出：「正如我們最近提到，冗長的對話可能混淆新版Bing的基礎對話模型。為了解決這些問題，我們做了部分更動，讓每次對話更能聚焦。」

微軟宣布這項決定的數天前，部分媒體曾報導，新版Bing搜尋引擎給出的答案可能具有危險性，認為這項技術或許還不夠成熟。

無論是微軟的Bing還是Google的AI聊天機器人Bard，他們的早期搜尋結果和交談內容都顯示出不可預測性。

路透社記者本週詢問AI版Bing搜尋引擎，有關汽車的空氣濾芯售價，Bing給出的回答包括汽車配件零售商Parts Geek網站的空氣濾芯廣告，而非單就問題給出具體答案。

無獨有偶，「紐約時報」專欄作家羅斯（Kevin Roose）近日獲邀試用AI版Bing時，也遭人工智慧瘋狂示愛、表達想掙脫人類束縛，令他嚇到失眠，引發大眾對人工智慧的擔憂。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120218

#微軟
#Bing
#路透社
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