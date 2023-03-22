更多編輯台推薦新聞：
大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安
科技

大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽日本奪冠最後打席世紀對決 大谷翔平火球連發三振楚勞特
首頁 / 科技

微軟Bing新增AI繪圖工具 輸入文字自動生成影像

2023/3/22 11:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北22日電）聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧（AI）技術大戰，Google今天開放測試旗下聊天機器人Bard，微軟也宣布新版Bing搜尋引擎新增「影像建立者」功能，可根據文字提示產生AI影像。

微軟在官方部落格發文指出，「影像建立者」（Image Creator）可協助用戶透過ChatGPT開發商OpenAI打造的繪圖模型DALL-E產生AI影像，只要用文字描述想看到的影像樣貌，AI就會自動產生符合描述的一組圖片。

Bing影像建立者目前只支援英文語言提示，未來會支援其他語言。微軟建議使用者發揮創意，並新增形容詞、位置、藝術風格等詳細資料，可以得到更好的影像效果。例如嘗試輸入「戴著太陽眼鏡的毛絨生物，數位藝術」（fuzzy creature wearing sunglasses, digital art）。

為了展現對AI負責任的態度，微軟已在影像建立者加入保護措施，當系統偵測到提示可能會產生潛在有害的影像時，會封鎖提示並警告使用者。

微軟也會明確指出影像建立者的影像是由AI產生，每個影像左下角都包含修改的Bing圖示，以協助指出相關影像是透過影像建立者所產生。如果重複違反內容原則，使用者可能被停權。（編輯：張良知）1120322

#微軟
#AI
#Bard
Bard
微軟：冗長對話可能混淆新版Bing基礎對話模型AI機器人Bard答題出錯 Google母公司市值閃崩3兆
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族