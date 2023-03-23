沈文程出道40年首開個唱 張菲無酬力挺稱還活著

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出道40年的歌手沈文程（中）將於5月13日舉辦人生首場大型個人演唱會，23日在記者會以影星強尼戴普造型亮相，資深綜藝大哥張菲（左）也現身力挺。中央社記者葉冠吟攝 112年3月23日

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）出道40年的歌手沈文程將於5月13日舉辦首場大型個人演唱會，今天在記者會以影星強尼戴普（Johnny Depp）造型亮相。綜藝大哥張菲無酬現身力挺，開玩笑說是來證明「還活著」。

67歲的沈文程1982年出道就以歌曲「心事誰人知」成名，唱紅「來去台東」、「舊情也綿綿」等多首閩南語經典歌曲。空軍出身的他對西洋歌曲也相當熱愛，從空軍俱樂部組樂團、民歌西餐廳到秀場都有他的身影，被稱為「音樂怪博士」。

沈文程除了曾獲第10屆金曲獎最佳方言男演唱人，近年也跨界主持，榮獲第48屆電視金鐘獎行腳節目主持人獎肯定。

沈文程分享，近年電視台工作收入都很穩定，原本沒有規劃開演唱會，卻有老粉絲留言告訴他，高中在西餐廳聽他唱英文歌後，現在年近60歲，很希望還有機會聽到他的歌聲。

受到粉絲鼓舞，沈文程感性地說：「原來他們都還記得40年前的我，這場演唱會是對粉絲的感謝」，隨著年齡漸長，也希望把「國際沈文程日 五月十三彼下暗」演唱會，當作是他演藝生命中燦爛的一道彩虹。

而久居東部的「菲哥」張菲，今天更特別為好友沈文程來台北，並獻上愛的抱抱，兩人合唱、再現過去綜藝節目中的搞笑歌曲「不要嫁給外省人」。71歲的張菲提到，先前曾看到媒體寫「沈文程說張菲在天上」，讓他嚇一跳，點進去才發現，原來沈文程的話沒說完，是「張菲在天上飛飛機」，差點成了烏龍死訊。

張菲說，有陣子常在電視看到藝人忽然離開，今天現身就是要來證明「我還活著」，沾沾沈文程的喜氣，也力挺好友，「趁他活著的時候，趕快來幫他」。

沈文程幽默接話，上次和張菲碰面就是已故老友、藝人賀一航的告別式，也安慰道：「現在我們還在啦，這都是按照排班的，不能插隊。」兩人一搭一唱，彷彿又回到當年綜藝現場，所有人笑聲連連。

沈文程強調，張菲是他的恩人和老大哥，從秀場時期就很照顧他，熱銷金曲「舊情也綿綿」就是在張菲節目曝光後爆紅。他甚至常鼓勵張菲再復出主持節目，「我覺得這是傳承，也能讓大家回想當年的黃金歲月」。

至於是否有機會擔任沈文程演唱會嘉賓，張菲開玩笑說：「今天來都已經是免費了，再慢慢談」，語帶保留。不過熱愛戶外運動如重機、輕航機、潛水的張菲，反倒對外景節目比較感興趣，並透露近年喜歡騎單車，運動量較足且有助身體健康，台北、新北、花蓮都有他的蹤跡。（編輯：張雅淨）1120323