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魔女宅急便重映 楊小黎憶為一句台詞配音30次

2023/3/26 16:41（3/26 17:12 更新）
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日本導演宮崎駿經典動畫作品「魔女宅急便」將重映，電影公司26日邀請童星出身的楊小黎（圖）換上女主角招牌服裝現身，她說，為配合電影造型，上午8時就開始準備，衣服也是特別從日本訂製來台。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月26日
日本導演宮崎駿經典動畫作品「魔女宅急便」將重映，電影公司26日邀請童星出身的楊小黎（圖）換上女主角招牌服裝現身，她說，為配合電影造型，上午8時就開始準備，衣服也是特別從日本訂製來台。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月26日
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（中央社記者王心妤台北26日電）導演宮崎駿動畫「魔女宅急便」將重映，電影公司今天邀請童星出身的楊小黎換上女主角琪琪的招牌服裝現身記者會。楊小黎透露曾幫琪琪配音，一句話曾經錄音超過30次，非常難忘。

楊小黎出席記者會，特別換上跟魔女琪琪相同的深色裙子與紅色大蝴蝶結髮飾。楊小黎13歲就為中文版「魔女宅急便」琪琪配音，她今天分享，當時年紀小，跟琪琪活潑個性相似，花了一個多星期配音，也花了許多力氣調整語調。

楊小黎回憶，當時由資深配音員王景平指導配音，對方常希望她將聲音壓低一點，像是初到新城市的台詞：「哇！吉吉你看，這個是看得見海的城市耶。」一句話就錄音超過30次。

楊小黎表示，為了配合電影造型，上午8時就開始準備，邊看著「魔女宅急便」邊進入狀態，衣服也是特別從日本訂製來台，「沒想到我在20多年後，這年紀還可以當『琪琪代言人』，覺得今天是圓夢了 。」

今天的活動也吸引超過30名粉絲變裝，不只有魔女琪琪，也有人換上紅白條紋上衣，打扮成男主角蜻蜓。

「魔女宅急便」將於31日重映。（編輯：張雅淨）1120326

導演宮崎駿經典動畫「魔女宅急便」將重映，電影公司26日邀請童星出身的楊小黎（後左3）換上片中女主角「琪琪」招牌服裝現身記者會宣傳。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月26日
導演宮崎駿經典動畫「魔女宅急便」將重映，電影公司26日邀請童星出身的楊小黎（後左3）換上片中女主角「琪琪」招牌服裝現身記者會宣傳。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月26日
#楊小黎
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琪琪
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