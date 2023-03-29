父女鬥嘴激靈感 「開拍吧」第2季找小導演大助理

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兒童實境節目「開拍吧孩子」2021年開播，找來藝人周厚安（左4）、吳姍儒（左5）主持，設計不同主題，讓孩子們比賽拍攝和剪輯。（過癮科技公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）兒童實境節目「開拍吧孩子」推出第2季、改版升級成「開拍吧親子」，招募小導演與大助理們共同揮灑創意。製作人鄭凱駿表示，新季靈感就來自和女兒鬥嘴的日常。

「開拍吧孩子」2021年開播，找來藝人周厚安、吳姍儒活潑主持，設計不同主題，讓孩子們比賽拍攝和剪輯，成功入選「德國慕尼黑國際兒少影展」國際優質兒童節目肯定，冠軍小朋友也被攝影器材廠商邀請擔任小小代言人。

睽違2年再規劃系列作，將組合搭檔從「孩子」變「親子」，鄭凱駿告訴中央社記者，他的靈感來自小四的女兒常罵他「不會拍片」。

鄭凱駿笑說，學跳舞的女兒很喜歡用平板、手機拍片剪接，每當他想提供意見時，女兒反而會嗆他：「你剪的方式很無聊」，讓他好氣又好笑，「現在的孩子是網路影音YouTube、TikTok的新世代，都很有想法主見」。

雖被女兒嫌棄，但鄭凱駿可是國際媒體特約製作人，也曾任職Discovery、TLC等國際頻道，跨國製作經歷豐富。在與女兒鬥嘴過程，反倒激起鄭凱駿的創意，「看小孩跟爸媽吵架，節目才好看」，另一方面他認為，家長們與其說服小孩別黏著3C，不如跟著他們一起創作，反倒能更理解孩子們的世界。

尤其近年假新聞滿天飛，媒體識讀能力對孩子極為重要，鄭凱駿覺得當他們學會剪接、製作影片，更能看出來影像真偽，甚至以YouTuber為未來目標的孩子，也能提前體驗創作的困難與挑戰。不過節目關鍵還是著重在「小導演」身上，會替「大助理」們設下限制，由孩子們主導完成任務。

談及第1季製作，由於是淘汰實境秀，鄭凱駿特別難忘當孩子失落地離開節目時，家長扮演的輔導角色就被凸顯出來，還會鼓勵孩子：「輸就輸，沒關係，知道淘汰的原因，讓我們可以再去學習」，溫暖引領孩子面對挫折，讓他相當感動，覺得小小的兒童節目，依舊能產生很正面的循環力量。

「開拍吧親子」徵求小學5、6年級小朋友與祖父母、父母或年滿18歲的手足參賽，本季不限語言，邀請各種家庭背景的親子組隊參與，報名截止至5月26日，預計2023年暑假拍攝，冠軍團隊將贏得全新的GoPro攝影機和配件組。（編輯：李亨山）1120329