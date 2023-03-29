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王浩一劉克襄化身台版花漾爺爺 浩克慢遊再出發

2023/3/29 16:09（3/29 16:54 更新）
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作家王浩一（右）、劉克襄（左）主持的文化旅行節目「浩克慢遊」今年推出第5季，再次帶領觀眾欣賞台灣之美，兩人探訪金門時一同體驗海邊騎馬漫步的浪漫。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月29日
作家王浩一（右）、劉克襄（左）主持的文化旅行節目「浩克慢遊」今年推出第5季，再次帶領觀眾欣賞台灣之美，兩人探訪金門時一同體驗海邊騎馬漫步的浪漫。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月29日
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）作家王浩一、劉克襄主持的文化旅行節目「浩克慢遊」今年推出第5季，再次帶領觀眾欣賞台灣之美，卻被小朋友吐槽「很老」，兩人不僅欣然接受，更笑說是台版「花漾爺爺」。

「浩克慢遊」來到第5季，主題設定為「英雄的旅程」，製作人林彥輝分享，靈感來自旅行途中，遇見的那些堅守信念的人們，希望透過本季節目學習他們的勇敢，並感謝他們的付出，旅行是一種自我療癒的過程。

連續主持5季，王浩一認為，「浪漫」是「浩克慢遊」的潛基因，他分享，本季開拍第1站就先來到離島金門，與搭檔劉克襄先後抵達金門機場後，立刻直奔料羅灣南端海邊拍攝。有鑑於元朝時代金門就是養馬的地方，製作單位便特別安排一場「兩人雙駿」在海邊散步，令王浩一直呼：「真浪漫！」

在尚未播出的第8集節目，王浩一與劉克襄來到中橫公路東段也就是花蓮太魯閣。王浩一回憶，拍攝當天，節目腳本指示要他們兩人搭校車前去群山裡的森林小學「西寶國小」。

他們在車站亭與一群小學生一起等校車，先是一陣老小閒聊，當孩子們知道他們目的地是要去參訪學校後，竟有人說：「來參訪我們學校的節目主持人，你們是最老最醜的」，一聽到此番言論，讓王浩一與劉克襄當場一陣狂笑。

對於小孩的驚人言論，劉克襄表示自己欣然接受，王浩一則說他們倆早已享受敬老票優待，「最老」沒啥好爭議的，還笑說：「我們倆算是台灣版的花漾爺爺了吧！」

「浩克慢遊」全新第5季走遍全台各地，到訪金門、新竹、台南、南投草屯、台中霧峰、東勢、谷關、彰化、高雄鹽埕、花蓮太魯閣等地，共8集，每週四中午12時「公視+」搶先上架限時7天免費看、晚上9時公視播出。（編輯：張雅淨）1120329

文化旅行節目「浩克慢遊」今年推出第5季，主持人王浩一（右）、劉克襄（左）繼續搭檔，兩人在車站亭與一群小學生一起等校車時，還被小朋友吐槽「很老」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月29日
文化旅行節目「浩克慢遊」今年推出第5季，主持人王浩一（右）、劉克襄（左）繼續搭檔，兩人在車站亭與一群小學生一起等校車時，還被小朋友吐槽「很老」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月29日
#王浩一
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