Energy「紅白」合體回歸 LE SSERAFIM帥氣壓軸

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）台視除夕特別節目「2024超級巨星紅白藝能大賞」集結逾30組嘉賓輪番登台演出，陪伴觀眾守歲。不僅有「最殺男團」Energy首場復出表演，還有人氣韓團LE SSERAFIM壓軸登場。

Energy首先帶來經典夯曲「放手」、「無懈可擊」，Energy與台上16名舞者展現精湛舞台魅力，讓全場立即陷入回憶殺。相隔多年再度整裝重返樂壇，Energy帶來全新作品「分合」表達心聲，團員肩並肩展現團結力量，高喊：「我們是Energy！」宣告當年「最殺舞蹈團體」回來了。

書偉感性分享，「大家都以為我們不可能回來，但是我們做到了，也要大家相信自己，龍年一定會很順利！」阿弟則說：「沒有中斷、不是中年，站上一直沒有機會站上的小巨蛋心情很感動，還有謝謝一路以來支持我們歌迷，甚至有遠從新加坡來的。」

坤達透露，這是5人復出首秀，很擔心大家不知道他們是誰，讓台下立刻回以熱烈尖叫。Toro也趁勢宣布：「7月亞洲巡迴演唱會第一站就在小巨蛋！」振奮的消息讓現場High翻。

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最後壓軸登場的LE SSERAFIM，則是5人從舞台中緩緩升起，甜甜向觀眾朋友打招呼，帥氣帶來Perfect Night、UNFORGIVEN和Eve, Psyche & the Bluebeard's wife，一連3首近10分鐘演出誠意滿滿，洗腦副歌階段更讓全場歌迷齊唱，彷彿演唱會。她們也向粉絲預告19日會帶著新專輯回歸。

「2024超級巨星紅白藝能大賞」將於9日在台視播出，網路獨家則在MyVideo播出，海外播出平台包括新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、「超級巨星紅白藝能大賞」官方YouTube頻道（台灣及海外授權地區除外）。（編輯：張雅淨）1130207