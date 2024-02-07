影視聽中心春節好片不打烊 「龍的傳人」線上看

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）國家電影及視聽文化中心8日至14日農曆新年期間休館，官方YouTube頻道特別於休館時為影迷觀眾帶來「龍騰四海新年特別放映」，線上放映「龍的傳人」等經典好片不打烊。

「龍騰四海新年特別放映」將播出「龍的傳人」數位修復版、「龍城十日」掃描調光版、「龍山寺之戀」數位修復版、「武林龍虎鬥」掃描調光版4部龍年主題好片，限時7天、搭配中英字幕供全球觀眾免費觀賞（https://reurl.cc/yYv1Ql）。

影視聽中心2021年完成自主數位修復的「龍山寺之戀」，為導演白克遺作，2023年年度入圍荷蘭鹿特丹影展。國台雙語發音的「龍山寺之戀」作為歌舞喜劇，在輕鬆、趣味的劇情裡探討族群融合的議題，來自新加坡的演員莊雪芳更在本片唱紅了名曲「出人頭地」。

「龍城十日」掃描調光版則回味影壇傳奇「俠女」徐楓英氣十足的俠女扮相，和飾演反派的資深演員石雋在刀光劍影中精彩過招；「武林龍虎鬥」掃描調光版由台語片鬼才導演劍龍（洪信德）結合武俠片最經典的元素，讓上官靈鳳重現為父尋仇的定番劇情，刀光槍影中必須看到最後才知道正邪兩派究竟誰會勝出。

此外特別放映也精選導演李行的「龍的傳人」數位修復版，為1970、1980年代具代表性的經典電影之一，反映當時的歷史背景，更是四、五年級生成長的共同記憶。

「龍的傳人」集結金馬影后林鳳嬌、金馬影帝秦漢、演歌雙棲的文藝片男神鍾鎮濤、蘇明明，及當時的知名民歌手李建復、侯德健等人，卡司陣容一字排開星光熠熠！當年導演李行為表現出熱血激昂群眾遊行磅礡氛圍，特別選在元旦的總統府前升旗典禮取景，架設4、5台攝影機捕捉當年台北街頭數十萬人景象，成為「龍的傳人」知名場面。

影視聽中心期待在闔家歡的年假期間，讓數位修復典藏的經典電影成為跨世代的共同話題，促進影視聽遺產文化近用，推廣電影文化對社會、歷史的影像思考。（編輯：李亨山）1130207