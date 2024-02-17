西班牙哥雅電影獎 絕地盟約橫掃12項大獎

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影片來源：Netflix

（中央社記者胡家綺馬德里17日專電）被譽為「西班牙奧斯卡」的哥雅電影獎日前揭曉，由西班牙名導J.A.巴亞納執導的「絕地盟約」，橫掃最佳電影、最佳導演等12項大獎，成為最大贏家。

第38屆哥雅電影獎（Premios Goya）10日晚間在西班牙西北部城市瓦拉多利（Valladolid）舉行頒獎典禮，J.A.巴亞納（J.A. Bayona）執導的生存電影「絕地盟約」（西班牙文：La sociedad de la nieve、英文：Society of the Snow）奪下最佳電影、最佳導演、最佳新進男演員、最佳製作、最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導、最佳服裝設計、最佳化妝與髮型設計、最佳配樂、最佳音效、最佳特效共12項大獎。

「絕地盟約」由西班牙、烏拉圭與智利3國聯合製作，改編自烏拉圭記者暨作家維爾希（Pablo Vierci）的同名暢銷書，由以恐怖片「靈異孤兒院」 、災難片「浩劫奇蹟」、奇幻片「怪物來敲門」等電影聞名國際影壇的西班牙導演J.A.巴亞納執導，真實重現52年前震撼世人的「安地斯空難」。

1972年10月13日，一架載著烏拉圭橄欖球隊球員和家人朋友的「烏拉圭空軍571號班機」，從烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）飛往智利聖地亞哥（San Diego）參加比賽途中，在安地斯山脈遇上亂流，班機偏離航線撞山，導致機身斷為兩截。機上45人包括40名乘客與5位機組人員當中，5人當場死亡、7人失蹤。

倖存者受困在海拔3570公尺高的偏僻雪山，面對夜間零下30度的極端低溫，只能棲身在破裂的機身殘骸裡取暖。除了虛弱的傷者陸續死去，失事後第17天又遇上雪崩，當場導致8人被活埋。

這群球員都是來自烏拉圭大學各科系的年輕學生，他們團隊合作、各司其職，有人負責照料傷者、有人負責取雪水。在食物極度匱乏的情況下，倖存者不得不作出「吃人肉」的決定，靠著吃死者的屍體補充維生的能量，因此也有人負責最艱難的工作—處理人肉。

團隊甚至結下盟約表示，如果自己死了，願意捐獻身體幫助其他倖存者延續生命。

其中2名球員卡奈薩（Roberto Canessa）及帕拉多（Nando Parrado）則致力訓練體能，在失事後第61天，面對冰天雪地又缺乏裝備的情況下，他們徒步穿越安地斯山脈，8天後成功抵達山腳向一名智利騾夫求救。

於是在受困長達72天後，救援隊終於抵達空難地點，45名乘客最終剩下16人生還。這起事件被稱為「安地斯山脈的奇蹟」，1993年也曾被好萊塢改編成電影「我們要活著回去」（Alive）。

「絕地盟約」不僅代表西班牙角逐奧斯卡「最佳國際影片」，其化妝團隊曾憑電影「羊男的迷宮」（El laberinto del fauno）奪得2007年奧斯卡最佳化妝獎，今年再以此片角逐奧斯卡「最佳化妝與髮型設計獎」。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，J.A.巴亞納曾3度奪下哥雅獎最佳導演獎，但始終與最佳電影獎無緣。今年憑藉他對安地斯悲劇的人性視野與溫情詮釋，在影視串流平台Netflix奪下全球非英語電影收視冠軍，也終被「西班牙奧斯卡」加冕最佳電影。

J.A.巴亞納在獲頒最佳導演時致詞指出，2021年他登上海拔4000公尺，在空難死者的墳墓前，請求他們允許他講述這個故事。

J.A.巴亞納提到，這十年來，一直有人告訴他，這部野心龐大的電影不可能用西班牙語製作。因此他要謝謝影視串流平台Netflix的支持，讓一部西班牙語電影得以被1億5000萬人次觀看。

J.A.巴亞納說，「我要謝謝觀眾，西班牙電影需要更多堅定的觀眾，才能獲得更多資源、壯大產業、培育人才，以製作更多西班牙電影。」

J.A.巴亞納在獲頒最佳影片時，更激動含淚表示，「西班牙電影界就是我的家，我很榮幸身為這個大家庭的一員，非常開心能將這部電影的成功與各位分享。」他說，每當他想到被遺棄在高山上等死的空難倖存者，是怎麼透過團結合作將不可能化為可能，他就想到西班牙電影界，「只要我們團結，就能做到我們想做的」。

今年22歲的阿根廷年輕演員雷卡爾（Matías Recalt）因「絕地盟約」獲頒最佳新進男演員時，感謝了空難倖存者、亡者與家屬們，以及他所飾演的角色本人卡奈薩。他將獎項獻給參演前逝世的父親，並送上一個大擁抱給他的家鄉阿根廷。

雷卡爾說，阿根廷正在經歷很不好過的時刻，我請求「文化永不離棄我們」。

「安地斯空難」的16名生還者後來活躍於各行各業，許多人成為演說者，至今仍有14人健在。他們都受邀參與了首映活動，其中一名生還者被富比世（Forbes）雜誌訪問時坦承，他至今已看了4次「絕地盟約」。（編輯：高照芬）1130217