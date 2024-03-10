舞台劇「婚內失戀」談無解日常 盼伴侶開啟對話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北10日電）被視為「婚姻求生指南」的舞台劇「婚內失戀」今年重返舞台，導演吳維瑋說，伴侶間的小衝突累積，才是使關係最無解的難題，盼藉由作品讓夫妻開啟對話，找回彼此最初愛的共鳴。

「婚內失戀」以3對夫妻詮釋不同婚齡的日常生活，讓觀眾一次看透婚姻經歷30年所交織的光景，從熱戀到逐漸喪失戀愛感，彷彿在婚姻裡失戀、有婚無伴。

全劇改編自精神科醫師鄧惠文的同名著作「婚內失戀」，吳維瑋接受中央社記者專訪分享，過去常聽到這本書，但決定接下改編、翻開書頁後才驚嘆「啊！完蛋了」，因為內容是一篇篇婚姻案例。

吳維瑋選擇慢下來，反覆閱讀每篇婚姻案例，並寫下「外星人」、「空間」、「三明治案例」等關鍵備註，同時也向身邊已婚友人做田野調查。

許多人反映，夫妻長久相處後，彼此像住在不同星球的外星人，無法溝通理解。不少男性和吳維瑋分享，在廁所或車上時，才是家中真正屬於自己、能放鬆的空間；老婆和媽媽意見分歧時，到底該站在哪一方，像三明治般夾在中間，也讓他們煩惱不已。

女方總覺得身邊的男伴似乎存在又不存在。吳維瑋在好奇下搜尋所謂「婚姻」是什麼，意外發現「婚」是象形字，象徵女性不捨娘家而啜泣；「姻」則指女子要嫁去夫家依靠，「為什麼都是女字邊？都是一個人在動，不是夫妻一起動作，光是這兩字就很像關係缺乏另一半存在」。

吳維瑋笑說，從前期田調籌備到演員進組排練的過程，她反倒像婚姻諮商師，讓每個人有機會把心底的話攤出來與伴侶溝通。在首輪演出現場，還曾看過夫妻邊看邊偷捏對方大腿，說「這就是你啦」，還有女兒故意帶媽媽來看劇，因為這就是家裡的現況。

「從原著的案例裡，伴侶間的衝突都是小事，但微小的衝突慢慢累積才最恐怖，因為沒人犯大錯，沒有人外遇、欠債，那反而最無解。」然而，吳維瑋並沒有完全灰心。

劇中的最後1幕，是吳維瑋和鄧惠文都很喜歡的設計，也是吳維瑋為全劇寫出來的第1場戲。心灰意冷的夫妻準備離婚前，兩人在書櫃前分書，卻難以區分到底哪本屬於誰。吳維瑋認為，書最能展現一個人內心及喜好，甚至是靈魂，「分不了書，代表彼此還是有很多共同點，只是沒有被找出來」。

吳維瑋為全劇留下了開放式的結尾，無論最終夫妻決定分開與否，期待觀眾能從旁觀者的理性視角，看見生活裡的你我，重新感受愛的溫度。

「婚內失戀」將於5月10日至26日在台北水源劇場演出。（編輯：管中維）1130310