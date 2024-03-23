江宏傑跨國官司和解 專注演藝事業想出親子甜品書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北23日電）藝人江宏傑與前妻福原愛的跨國官司達成和解，他也將持續專注自己的演藝事業，今日他和藝人木木擔任鞋子品牌一日店長，透露今年除了拍戲外，更期盼可以出親子甜品書。

江宏傑與前妻福原愛的跨國官司告一段落，他感謝日本法院的公正判斷，和解後首現身的他氣色不錯，對於官司細節不願多說，強調現在的自己相當開心，專注於事業還有家人，還開玩笑說想參加選秀節目，不過現年35歲的他已超過年齡限制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

江宏傑表示，今年會比較注重在自己演藝事業上，除參與綜藝節目主持，也有持續上表演課，「去年有客串電影還沒播，覺得拍戲滿好玩的，我想要嘗試不一樣的東西，所以把自己工作排比較忙。」至於拍戲尺度，江宏傑表示如果練得夠好，露屁股是沒有問題的。

而除拍戲外，江宏傑也期盼可以出品親子甜點書，因拍攝綜藝節目而對甜品有了興趣，希望在新的1年能夠出書。（編輯：龍柏安）1130323