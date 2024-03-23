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專訪／野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
首頁 / 娛樂

江宏傑跨國官司和解 專注演藝事業想出親子甜品書

2024/3/23 16:17（3/23 16:26 更新）
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台灣桌球好手江宏傑（右）23日與藝人木木（左）共同擔任品牌一日店長，江宏傑受訪時強調，現在自己相當開心，專注於事業還有家人，更開玩笑說想參加選秀節目。中央社記者洪素津攝 113年3月23日
台灣桌球好手江宏傑（右）23日與藝人木木（左）共同擔任品牌一日店長，江宏傑受訪時強調，現在自己相當開心，專注於事業還有家人，更開玩笑說想參加選秀節目。中央社記者洪素津攝 113年3月23日
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（中央社記者洪素津台北23日電）藝人江宏傑與前妻福原愛的跨國官司達成和解，他也將持續專注自己的演藝事業，今日他和藝人木木擔任鞋子品牌一日店長，透露今年除了拍戲外，更期盼可以出親子甜品書。

江宏傑與前妻福原愛的跨國官司告一段落，他感謝日本法院的公正判斷，和解後首現身的他氣色不錯，對於官司細節不願多說，強調現在的自己相當開心，專注於事業還有家人，還開玩笑說想參加選秀節目，不過現年35歲的他已超過年齡限制。

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江宏傑表示，今年會比較注重在自己演藝事業上，除參與綜藝節目主持，也有持續上表演課，「去年有客串電影還沒播，覺得拍戲滿好玩的，我想要嘗試不一樣的東西，所以把自己工作排比較忙。」至於拍戲尺度，江宏傑表示如果練得夠好，露屁股是沒有問題的。

而除拍戲外，江宏傑也期盼可以出品親子甜點書，因拍攝綜藝節目而對甜品有了興趣，希望在新的1年能夠出書。（編輯：龍柏安）1130323

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