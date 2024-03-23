金鐘59報名變革戲劇節目須滿10集 文化部：因應OTT趨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟高雄23日電）第59屆電視金鐘獎4月8日開放報名，不過戲劇類報獎資格出現變革，往年以「總分鐘數」定義戲劇節目長度，今年則以「總集數」規範引起討論；文化部回應是為因應OTT時代趨勢調整。

今年金鐘獎在「戲劇節目獎」、「迷你劇集獎」、「電視電影獎」調整最多，去年「戲劇節目」只要公開播送或公開傳輸「總長度」達480分鐘的連續劇，即符合報名資格，這次則改為「總集數」滿10集才行，未達10集則歸於「迷你劇集獎」項目。「電視電影獎」部分去年沒規範總時長，今年則要達60分鐘才可報名。

這次報名規範改變也讓外界疑惑，像小S、吳慷仁、賈靜雯等人參與的影集「此時此刻」雖有10集，但每單元各有不同故事，不確定是否符合「連續劇」定義；而郭書瑤主演的「何百芮的地獄毒白」雖有13集，但每集僅播出20多分鐘，是否又有報名「戲劇節目獎」資格。

對此，文化部回應，依今年度戲劇及節目類金鐘獎要點規定，如達10集的連續劇，即可報名戲劇節目獎，2集以上未達10集的劇集，並具有完整故事主軸及敘事脈絡，則可報名迷你劇集獎。因此無論是「此時此刻」還是「何百芮的地獄毒白」，都符合報名資格。

文化部並解釋，每年金鐘獎獎勵要點皆會徵詢業界意見修正，今年因應OTT時代趨勢，特別破除往常電視台以分鐘數為基準的邏輯，並參酌國際獎項（如艾美獎、首爾電視節）報名規範，將原以總分鐘數區分「戲劇節目」及「迷你劇集」規定，改由「集數」區分，以利國內影視作品與國際趨勢接軌。

針對個人及技術類獎項，影視局特別於今年度評審及業者諮詢會議提出討論，評審及業者認為，考量個人獎及技術獎目的旨在獎勵優秀從業個人，建議維持過往要點規定，參賽作品如符合獎勵要點所列「戲劇節目」及「迷你劇集（電視電影）」等節目規定及資格，其相關從業人員即可依規定報名相應的個人（如男、女主角）及技術獎項。（編輯：龍柏安）1130323