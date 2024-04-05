黃明志愚人節告別式 大馬業者：為推動生命教育

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（中央社記者黃自強吉隆坡5日專電）馬來西亞歌手黃明志愚人節舉辦告別式，原意是要勇敢面對生命與死亡，但網友看法兩極。生命禮儀業者昨晚發表聲明說，盼藉另一種形式讓社會輕鬆地正視生死議題，推動生命教育。

4月1日是愚人節，黃明志透過社群媒體貼出標示有出生年份1983年到2024年的黑白照，更在4月1日於吉隆坡富貴生命館舉辦告別式，諸親友以白色為主題服裝出席，謝絕「花圈、花籃、帛金、輓辭廣告」與採訪。

由於黃明志在大馬擁有眾多粉絲，即便貼文說明謝絕採訪，仍有大馬媒體赴告別式現場，認為黃明志是公眾人物，民眾有知情權利，因此詢問事件真相，一度發生爭論場面。

馬來西亞生命禮儀業者富貴集團昨晚打破沉默，證實贊助黃明志新歌「當我離開以後」MV拍攝，並說明這首歌是黃明志在瀕死邊緣徘徊幾次後寫下的一首歌，不論作為殯葬業者或一個平凡的情感動物，也想藉這首歌歌詞、旋律和畫面推動生命教育。

富貴集團指出，希望換一種形式讓社會輕鬆地正視生死議題，刺激大眾思考生前規劃，畢竟在死亡面前，人人平等，並不會因為害怕死亡，逃避死亡，就能夠遠離死亡。

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聲明說，每一個人都有自己告別世界的方式，而能夠為自己安排告別式，甚至親耳聽見家人的真情告白，其實是一種幸福，外界不能因不認同黃明志在過去的任何言論或舉動而去否定他所有的決定。

富貴集團表示，這是黃明志以自身嚮往的方式為自己、為家人、為朋友、為粉絲辦的一場閉門生前告別式。並不是每一個人都願意接受這種方式，這件事情演變迄今，如拋開負面言論和批評，或許過程有些「刺激」，有點心驚膽跳，但也確實讓更多人開始跳脫思維的枷鎖。（編輯：馮昭）1130405