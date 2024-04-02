黃明志愚人節辦告別式 盼勇敢面對生命死亡

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（中央社記者黃自強吉隆坡2日專電）4月1日是愚人節，大馬音樂鬼才黃明志突在社群媒體宣布於吉隆坡辦告別式，引發網友揣測。他今天凌晨貼文說，希望大家以比較輕鬆心情看待這個活動，排開華人禁忌，勇敢面對生命與死亡。

黃明志昨天的社群媒體貼文讓網友嚇一跳，不僅標示出生年分1983年到2024年的黑白照片，更說在吉隆坡富貴生命館有告別式。他請諸親友以白色為主題服裝出席，但謝絕「花圈、花籃、帛金、輓辭廣告」與採訪。

星洲日報報導，告別式歷時約1小時30分鐘，現場進行默哀與行三鞠躬禮，並播放他的人生點滴。黃明志家人也上台發言。

黃明志的父母昨天也到告別式現場，粉絲與媒體相繼赴現場一探究竟。現場大馬媒體記者詢問究竟事件真相為何，認為黃明志身為公眾人物，大家希望獲悉真相。

黃明志今天再於社群媒體貼文說：「選在4月1日辦這個喪禮，是因為4月1日是愚人節，4月4日是清明節，希望大家能以比較輕鬆的心情來看待這個活動。」

他表示，在這短短的一天裡，感觸很深，看到真正關心的人，也看到許多落井下石的人，但幸運的是仍能看到自己的喪禮，體驗別人體驗不到的事情。「我們不必討好任何人，只要勇敢去做對的事，對得起自己的使命就足夠了。」

黃明志指出，去年面對了來自四面八方的壓力，身體健康出現警訊，多次進出醫院急診，身邊許多朋友、名人都離開人世等原因，讓人感到措手不及，讓他意識到「生前規劃」重要性。

他因此寫了一首歌並拍攝了MV，計劃要辦生前告別式，把它拍成紀錄片，目的是想把「生前規劃」這件事分享給社會大眾。

黃明志在貼文中重申，雖然告別式活動選在愚人節，但這不是開玩笑的，而是認真與莊嚴的活動。（編輯：馮昭）1130402