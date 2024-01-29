黃明志揪維尼黃袍加身唱龍的傳人 大跳科目三喊「不悔入華夏」

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）馬來西亞歌手黃明志向來不避諱觸碰政治敏感議題，最近推出新歌曲「龍的傳人」，MV找來穿黃袍戴小熊維尼面具合唱，反諷高喊「不悔入華夏」，作品上架4天已突破232萬觀看人次。

黃明志每年都會創作生肖歌曲，今年適逢龍年便幽默諷刺地製作「龍的傳人」歌頌「祖國文化」。MV一開頭就是仿效中國影視作品必須通過國家廣電總局核可的「公映許可證」，更把「國家廣電總局」改成「小熊為你新聞出版廣電總局」。

MV道具與歌曲也藏有許多細節，與黃明志合唱的穿著黃色龍袍的「小熊為你」似乎在暗中諷刺「維尼皇帝」，而2023年中國熱門話題，如假唱、乳滑、娘泡、動態清零、恐龍扛狼、科目三都有被納進歌曲元素。

影片來源：Namewee

黃明志也親自在MV底下介紹，很榮幸在尊敬的主席「小熊為你」邀請下，合唱弘揚中國5千年的龍年賀歲歌曲，獻給每位海內外來自世界各國的中國人，一起捍衛中國人尊嚴，「作為『龍的傳人』，要時時刻刻記得愛黨，愛國，愛主席！」

由於2021年曾因歌曲「玻璃心」辛辣諷刺中國的愛國網友，作品很快就遭中國禁播下架，這次他更刻意在作品名稱前提及「要聽要快！被禁就聽不到了」。

影片來源：Namewee

得知作品上架YouTube一天觀看數即破百萬，黃明志在臉書發文「主席魅力無法擋」，並嘲諷赴中發展藝人：「我們只是腳酸，需要把膝蓋靠在地上，比較方便撿人民幣，僅此而已！祖國萬歲！」

影片底下有不少網友留言力挺：「演藝圈膝蓋最硬的人，完全敬佩！黃明志最高！」、「謝謝你們持續挺民主，用幽默風趣的歌曲來捍衛自由」、「就喜歡這樣的能把時事結合自己才華又不畏強權的去創作」，稱讚黃明志是創意鬼才。（編輯：管中維）1130129