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黃明志首攻蛋開唱 邀熊貓面具女歌手合唱玻璃心

2023/4/2 09:45（4/2 10:23 更新）
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歌手黃明志（前）1日晚間在台北小巨蛋舉辦「大飛機」演唱會，與歌迷同歡。（亞洲通文創提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月2日
歌手黃明志（前）1日晚間在台北小巨蛋舉辦「大飛機」演唱會，與歌迷同歡。（亞洲通文創提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月2日
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（中央社記者王心妤台北2日電）大馬歌手黃明志昨晚首度在台北小巨蛋開唱，除邀請前台北市長柯文哲跟藝人陶晶瑩合唱，還有跟一名蒙面女歌手合唱「玻璃心」，直到合唱結束都沒有揭曉身分。

黃明志昨晚在台北小巨蛋舉辦「大飛機」演唱會，他以「飆高音」揭開演唱會序幕，接著率領台灣美式啦啦隊隊Luxy Girls演出。黃明志接著在台上被脫掉衣服，他打趣表示，「第一次在台上脫衣服。」

黃明志演唱會上表示，這次的巡演是以希望飛到不同國家度假為理念，首站留給台灣外，也選唱多首禁歌。他現場詢問觀眾：「請問現場有中國朋友嗎？」現場有觀眾舉起中國國旗，黃明志也回應：「你好啊，歡迎來到台灣。」

昨晚演唱會，黃明志將紅遍海外華人圈的「玻璃心」放進歌單中。黃明志特別邀請一名蒙面女歌手帶著熊貓面具登台，直到演唱會結束都沒有公開身分，黃明志打趣表示，「將在演唱會結束後，在社群上舉辦活動讓粉絲們一起來解密這名神秘嘉賓。」

黃明志演唱會上也邀請前台北市長柯文哲演唱。黃明志表示，因為之前曾幫台北市政府寫過觀光歌曲，希望未來還有機會擔任台灣觀光大使。柯文哲答應後便與黃明志合唱「你不認識我」，因為太過緊張還唱到破音。（編輯：張銘坤）1120402

歌手黃明志（右）1日晚間在台北小巨蛋舉辦「大飛機」演唱會，邀請神祕女歌手帶著熊貓面具登台合唱「玻璃心」，直到演唱結束都沒有公開女歌手身分。（亞洲通文創提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月2日
歌手黃明志（右）1日晚間在台北小巨蛋舉辦「大飛機」演唱會，邀請神祕女歌手帶著熊貓面具登台合唱「玻璃心」，直到演唱結束都沒有公開女歌手身分。（亞洲通文創提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月2日
#黃明志
#柯文哲
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