閃靈壓軸登大港開唱 蔡秋鳳首次登台壓力大到失眠

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閃靈樂團相隔2年重返高雄大港開唱音樂祭演出，登台前受訪表示，「很久沒表演，有一種熟悉又陌生的感覺，但看到很多歌迷一早就來等，還是很期待。」（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月1日

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（中央社記者王心妤高雄1日電）2023大港開唱今天起登場。閃靈樂團跟珂拉琪壓軸登場，他們說相隔2年重返大港開唱有熟悉又陌生的感覺。歌手蔡秋鳳首次在大港開唱演出，她透露昨晚壓力大到失眠。

大港開唱今天起在高雄駁二特區登場，2天共吸引6萬人參加，文化部長史哲晚間低調現身參與，聆聽血肉果汁機、閃閃閃閃、TRASH等多個樂團演出。文化部發布新聞稿表示，史哲認為，創作是音樂產業的起點，而要持續培養，以及讓台灣新銳音樂創作人跨入市場面對樂迷的第一步，便是現場演出。

歌手蔡秋鳳今天與邵大倫共同登上大港開唱，兩人以經典歌「金包銀」拉開序幕，另外還有「爽著你艱苦到我」。蔡秋鳳受訪表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，已經很久沒有公開演出，這次要在大港開唱表演，昨晚壓力大到失眠。

蔡秋鳳曾透露耳朵出現耳鳴及疼痛感。她今天表示，因為耳疾，近年演唱都會有些吃力，但醫生建議她保持心情愉快，以輕鬆的心情唱歌才能減緩壓力，「我的個性要求完美，第一次來跟年輕朋友一起歡樂，希望享受氣氛，也希望耳朵聽話一點。」

閃靈樂團今晚跟去年摘下金曲獎的珂拉琪合作演出並擔任今天壓軸表演者，閃靈演唱「烏牛欄大護法」、「護國山」、珂拉琪則是共同合唱「合掌」、「暮沉武德殿」。

閃靈樂團相隔2年重返大港開唱演出，他們上台前受訪表示，「很久沒表演，有一種熟悉又陌生的感覺，但看到很多歌迷一早就來等，還是很期待。」被問女兒今晚有沒有看演出，林昶佐打趣表示，從小就會哼閃靈樂團的歌曲給女兒聽，「可能聽到我們的歌就會打開她的（睡覺）開關，今天有特別讓她被睡午覺」。（編輯：李亨山）1120401