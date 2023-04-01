大港開唱2天吸6萬人 柯有倫登台獻歌給已故好友小鬼

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歌手柯有倫（圖）1日登上2023大港開唱音樂祭，演唱已故藝人好友「小鬼」黃鴻升歌曲「我不是空笑夢」。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月1日

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（中央社記者王心妤高雄1日電）2023大港開唱音樂祭今天開跑，2天6萬張門票全完售。歌手柯有倫今天和隨性樂團演唱已故好友黃鴻升歌曲「我不是空笑夢」；許富凱今晚則擔任血肉果汁機的驚喜嘉賓。

今年大港開唱因應9號碼頭施工，最大舞台「南霸天」移至更靠近外海的棧9，第二大舞台「女神龍」維持在高雄流行音樂中心海風廣場，第三大舞台「海龍王」移至高雄流行音樂中心海音館室內，今年總舞台數不變，但可容納人數提高。

今年大港開唱音樂祭由柯有倫與隨性樂團揭開序幕，除了演唱柯有倫的經典歌「零」，還有獻給已故藝人「小鬼」黃鴻升的「我不是空笑夢」。柯有倫後台受訪談到黃鴻升時，一度語塞並眼眶泛淚。

柯有倫表示，很高興能在大港開唱演唱這首歌，「在台上很感動，（甚至）超越了感動，是很多的想念在裡面，希望一直把它唱下去。」他也透露每次彩排，都會在心裡和黃鴻升對話，希望觀眾可以一起想念黃鴻升，「我也不好講太多，只希望用作品來懷念他。」

金曲歌王許富凱今天擔任血肉果汁機的驚喜嘉賓。許富凱爸爸今年2月過世，他今天受訪時表示，留下不少爸爸使用過的物品，像是過去送給爸爸的金戒指、筆還有父親留下的信。

他表示，現在想起爸爸還是會流淚，之前回到老家看見爸爸生前使用的提款卡，就忍不住難過蹲在櫃子旁邊哭了很久。許富凱表示，之後希望能買一棟有電梯的房子或是建一棟平房屋，讓媽媽能住的比較舒適。（編輯：李亨山）1120401