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大港開唱袁小迪父子共演 黑嘉嘉登台怕腦袋空白

2023/4/2 18:52
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（中央社記者王心妤高雄2日電）2023大港開唱今天邁入第2天，藝人李霈瑜帶著瘦瘦英雄團員及嘉賓黑嘉嘉登台演出，黑嘉嘉承認怕上台時腦袋空白；台語歌手袁小迪則與兒子黃浩庭共演。

李霈瑜與瘦瘦英雄夥伴林以晨共同登上大港開唱演出，另外邀請被日媒讚譽是「千年一遇美女棋士」的黑嘉嘉共同演出，兩人因為主演電影「消失的情人節」成為好友。

對於首次在大港開唱演出，李霈瑜表示，瘦瘦英雄是雙人的音樂組合，「（能夠表演）很興奮，因為以往都是來大港看表演，所以可以站在舞台上，受到邀約很興奮」。

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黑嘉嘉表示，這次不只是首度在大港開唱演出，也是首次公開唱歌。她承認收到李霈瑜邀請時，猶豫了幾天才答應，「我想她既然敢邀我，我就敢去，但也會擔心站上台腦袋一片空白，就只是站在那裡」。李霈瑜在一旁打趣表示，會「罩著」黑嘉嘉。

袁小迪和兒子、落日飛車薩克斯風手黃浩庭首次合體演出。黃浩庭表示，以前個性比較叛逆，因為爸爸是歌手，想要低調，但現在已經不怕被貼上「星二代」標籤，「因為我們路線不一樣，爸爸比較主流歌手，反而會覺得很有趣也有衝突感，甚至有火花」。他也說，這次演出有改編爸爸的歌，希望透過改編讓爸爸接觸不同風格的音樂。（編輯：管中維）1120402

#黑嘉嘉
#李霈瑜
#袁小迪
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