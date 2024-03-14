李霈瑜參與野生動物救援 盼喚起更多生態關注

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（中央社記者王心妤台北14日電）最新一集「誰來晚餐15」邀請藝人李霈瑜拜訪台東池上的野生動物救援醫院「野灣」，在體驗工作後，她想像被野放動物的心情而不捨落淚，希望更多人關注救援醫院，強調會再回來。

李霈瑜（大霈）透過擔任節目嘉賓認識「野灣」夥伴，她分享，因為參與救援動物工作，想起曾飼養的貓咪「咪米」，陪伴她19年後因為腎臟病而病故。

李霈瑜此次協助照養員餵白鼻心吃飯，為了不讓白鼻心對人類有依賴，餵養時要刻意遮住嘴臉，並讓牠們對人類沒有熟悉感，讓她笑說：「救命恩人不能露臉，好難過喔。」

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李霈瑜體驗一連串工作後落淚表示，「野灣」夥伴提到動物野放前需要做好分離準備，「我就覺得這個真的好難，忍不住腦補想說，動物會不會覺得你不是很愛我嗎？你不要我了嗎？覺得這超殘忍的。」

李霈瑜也說，透過節目參與動物救援，很敬佩「野灣」的付出，未來希望透過個人力量宣導和身體力行，「這個地方很需要大家的關注，所以我也很期待他們會被更多人看到。」（編輯：張雅淨）1130314