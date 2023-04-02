大港女神李心潔壓軸登場 預告7月北流人生首個唱

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（中央社記者王心妤高雄2日電）金馬影后李心潔今天作為「大港女神」壓軸登上大港開唱。李心潔表示，剛出道時是從台灣出發當歌手，過了20年想回台灣重拾歌手身分，預計7月22日在台北流行音樂中心開唱人生第一個個人演唱會。

李心潔今年除了推出「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，也重拾歌手身分登上大港開唱音樂祭。李心潔今天穿著紅色長版外套，內搭緊身高衩黑色洋裝登台，她表示，「這是我人生第一個音樂祭，我覺得會很好玩，但不知道會是什麼氛圍，我們企劃就說大家都會很High，所以衣服要穿得就是好玩就對了，豁出去的感覺。」

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李心潔表示，拍攝紀錄片期間，其實湧起想做音樂的衝動，「想著要有比較完整的概念，要帶著什麼東西回來。我剛好離開歌壇20年，所以再次回來，我覺得要找到比較踏實的（作品），紀錄片是現在的心情，就是這幾年的故事；好像也是時間點到了，帶著生命故事重新回來。」

李心潔表示，當演員時常會演出恐怖片或苦情的角色，已經很久沒當回唱著「裙擺搖搖」的李心潔；李心潔指出，7月在台北流行音樂中心的演唱會是人生第一個個人演唱會，「我現在還沒有感到壓力，壓力應該是等到開票時；籌備過程都覺得好玩，設計節目也覺得很好玩，有源源不絕的創作靈感；想念以前的音樂、以前的歌迷。」（編輯：陳仁華）1120402