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黃明志4/1攻蛋開唱 遺憾香港場申請被拒

2023/3/14 22:28（3/14 22:36 更新）
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馬來西亞歌手黃明志4月1日將在台北小巨蛋開唱，他14日表示，「台灣對於演出的內容包容度最高，所以台北站的製作、內容絕對會下很多猛料，保證是最驚喜的一站。」（亞洲通文創提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月14日
馬來西亞歌手黃明志4月1日將在台北小巨蛋開唱，他14日表示，「台灣對於演出的內容包容度最高，所以台北站的製作、內容絕對會下很多猛料，保證是最驚喜的一站。」（亞洲通文創提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月14日
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（中央社記者王心妤台北14日電）馬來西亞歌手黃明志將於4月1日在台北小巨蛋開唱，今天舉辦記者會。黃明志表示，記者會前得知香港場未申請通過感到很失望，他認為香港是自由的，不應該有演唱會被限制。

黃明志表示，「台灣對於演出的內容包容度最高，所以台北站的製作、內容絕對會下很多猛料，保證是最驚喜的一站。」對於嘉賓，黃明志也說需要先保密，「大家猜都猜不到的才叫做神秘嘉賓，但嘉賓絕對讓粉絲驚喜、滿意。」

黃明志表示，因為來到台灣發展超過10年，幾乎把台灣當成家鄉，這次要開唱反而有「近鄉情怯」的感覺，不只嚴重失眠甚至導致胃不舒服。他也透露目前已經開始跑步運動，希望能在台北小巨蛋有最完美演出。

黃明志表示，記者會前得知香港場演唱會申請沒有通過，「非常遺憾，最後1分鐘說申請不到香港，可能是一些壓力。」他表示，香港能不能開唱是公平原則，主權移交還沒50年，香港應該還是能自由舉辦演唱會的地方。（編輯：謝雅竹）1120314

#黃明志
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