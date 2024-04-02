黃明志愚人節辦生前告別 網友批騙到真心對你的人

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（中央社記者黃自強吉隆坡2日專電）大馬歌手黃明志今天在社群媒體說明愚人節告別式活動，是要勇敢面對生命與死亡。但網友對生前告別式做法看法兩極，不乏有網紅質疑意義何在，「畢竟能騙到的都是真心對你的人」。

4月1日是愚人節，音樂鬼才黃明志昨天的社群媒體貼文讓網友嚇一跳，不僅標示出生年份1983年到2024年的黑白照，更稱在吉隆坡富貴生命館有告別式。他請諸親友以白色為主題服裝出席，但謝絕「花圈、花籃、帛金、輓辭廣告」與採訪。

由於黃明志在大馬擁有眾多粉絲，即使貼文說明謝絕採訪，但仍有大馬媒體赴告別式現場採訪，認為黃明志是公眾人物，民眾有知情權利，因此詢問事件真相，一度發生爭論場面。

黃明志今天凌晨在臉書貼文重申自始至終並沒有主動發布新聞稿給媒體，也沒有回應過任何東西，「你們看到的所有所謂的『新聞』，全部都是造謠，都不是真實的」。

他並說，透過這場事件看到大馬新聞媒體業良莠不齊，並對各種不專業及不負責任的報導方式感到非常失望，但「無奈有觀眾Buy（相信）這一套，就是有人喜歡看標題黨」，只能以沉默對抗輿論。

不過，大馬網紅Ah Lee在臉書貼文表示，有的人沒死，卻斥巨資搞一場告別式；有的人死了，連一副棺木都沒有。她不太懂斥巨資舉辦生前告別式能探討什麼人生道理，也不理解意義何在，畢竟能騙到的都是真心對你的人。

Ah Lee指出，真正經歷過親人死亡的都了解在忙碌的告別式裡，連哭都是奢侈的，失去親人最痛苦的不是失去的那一刻，而是日後想起的每一刻。因此，生前告別式最真實的只有場景，所有的情感、話語與眼淚，都是假的。

由於昨天是愚人節，大馬網友多視黃明志的貼文是愚人節的玩笑，不必太認真，輕鬆以對，但有網友認為並不吉利，不要拿死亡開玩笑，很多人活著都不容易。

另外，大馬媒體報導，黃明志昨天的告別式現場，還有網友現場開直播，讓人傻眼。（編輯：韋樞）1130402