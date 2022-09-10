黃明志合作麻吉弟弟 回憶殺唱出三代饒舌歌轉變

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（中央社記者王心妤台北10日電）歌手黃明志新歌「809000」合作周立銘（麻吉弟弟）與「大嘻哈時代」的青蛙，打造跨越3個世代的嘻哈歌曲，也呈現不同世代的童年房間，希望創作者與音樂都要與時俱進。

黃明志表示，自己的音樂風格多元沒有固定曲風，或許有些饒舌歌手不認為他是饒舌歌手，但他認為內容比曲風更重要，能用音樂表達心中想法就是真誠的創作。

黃明志表示，「我從小聽麻吉弟弟的歌長大，雖然他比我小；青蛙則是在『大嘻哈時代』的表現亮眼，都是很出色的創作人。」因為3人直到錄音才第一次見面，黃明志也笑說被周立銘嚇到，「現在長那麼高，我有一點嚇到。」

「809000」融合1980年代、1990年代、2000年代時代的流行風格，放進不少經典小物，其中還有絕版品。黃明志也在其中放進麥可喬丹（Michael Jordan）、香港四大天王、漫畫「灌籃高手」元素。

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此次融合3個年代的嘻哈風格，黃明志表示，80年代偏向Gangsta rap（匪幫說唱），有槍枝、鐵鍊、金鍊、金牙等元素；90年代則偏向夜店風格，代表饒舌歌手像是五角（50 Cent）、黑眼豆豆（Black Eyed Peas）；00後則常透露出一種「我不在乎」的處事態度。

黃明志表示，創作「809000」過程更感受到每個世代的差別，這首歌是希望創作人應該跟著音樂與時俱進，不然容易被淘汰。他也笑說，或許因為一直接觸新事物，比起同年的朋友，還不太像個「中年大叔」。「809000」已在黃明志YouTube頻道上架。（編輯：張芷瑄）1110910