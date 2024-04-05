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北流島嶼嘻研社講座 邀兩世代嘻哈歌手分享創作路

2024/4/5 11:24（4/5 11:56 更新）
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台北流行音樂中心延伸「唱 我們的歌」展覽而舉辦「島嶼嘻研社」講座，邀請顏社音樂主理人迪拉（左起）、音樂人「豬頭皮」朱約信、倪重華及饒舌團體參劈成員老莫對談分享經驗。（台北流行音樂中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月5日
台北流行音樂中心延伸「唱 我們的歌」展覽而舉辦「島嶼嘻研社」講座，邀請顏社音樂主理人迪拉（左起）、音樂人「豬頭皮」朱約信、倪重華及饒舌團體參劈成員老莫對談分享經驗。（台北流行音樂中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月5日
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（中央社記者王心妤台北5日電）台北流行音樂中心將「唱 我們的歌」展覽延伸出講座「島嶼嘻研社」，第1場邀開創台灣嘻哈路的歌手「豬頭皮」朱約信、音樂人倪重華等；第2場邀新世代歌手Gummy B、陳嫺靜分享。

顏社音樂主理人迪拉和朱約信日前在講座上表示，歌手羅百吉是「古早」嘻哈的關鍵人物，他寫出的旋律跟風格都是能再三回味的經典，而而當時的嘻哈音樂像禁品，只能在地下電台才能播放，倪重華表示，「與其說是推廣嘻哈文化，不如說是推廣反動思想及本土意識。」

迪拉表示，「高中接觸豬頭皮音樂真的帶給我很大衝擊，當年在家裡聽他的歌一直重複著『火燒厝』聽到我爸媽超不爽，感覺很不祥。」

第2場講座邀請新一代嘻哈歌手Gummy B、陳嫺靜、榕幫分享，3組音樂人都是學生時代就加入「嘻哈研究社」。Gummy B笑說為了加入代表性的「台大嘻研社」拚盡全力考上國立台灣大學，「加入才知道原來不用考上台大也可以加入，但嘻研社是一個當初讓我考上台大的動力。」

來自「政大黑音社」的陳嫺靜表示，在社團內聽了很多平常不會接觸的歌，透過交流也開始學著創作。榕幫曾參與「成大嘻研社」，對於在學校找到相同興趣的夥伴還有豐富資源感到幸運。

台北流行音樂中心表示，「唱 我們的歌」展覽將持續記錄華語音樂變化，嘻哈展區也是其中常設展，將會展出台灣的嘻哈音樂史。（編輯：陳政偉）1130405

台北流行音樂中心延伸「唱 我們的歌」展覽，舉辦「島嶼嘻研社」講座，邀請嘻哈團體榕幫（左1至左3）、歌手陳嫺靜（右3）、Gummy B（右2）、饒舌團體參劈成員林老師（林浩立）（右）對談，分享在校園的嘻哈創作過程。（台北流行音樂中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月5日
台北流行音樂中心延伸「唱 我們的歌」展覽，舉辦「島嶼嘻研社」講座，邀請嘻哈團體榕幫（左1至左3）、歌手陳嫺靜（右3）、Gummy B（右2）、饒舌團體參劈成員林老師（林浩立）（右）對談，分享在校園的嘻哈創作過程。（台北流行音樂中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月5日
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