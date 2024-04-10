偷拍影片網路流傳 康茵茵驚恐：我們都可能是受害者

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（中央社記者洪素津台北10日電）藝人康茵茵出道14年，近來轉換新公司希望往戲劇、電影發展，今天她與媒體茶敘，提及時事偷拍影片議題，她擔心說：「這真的會造成恐慌，因為我們都可能是受害者。」

康茵茵從節目「大學生了沒」出道，隨後深耕舞台劇，在「瘋狂電視台」演出要角，緊接著又演出「你好，我是接體員」及「仁愛路六號」等作品，近來期盼往戲劇、電影發展，尺度方面則不設限，以往會拒絕床戲，現在則希望有所突破；至於挑戰8點檔，康茵茵透露自己身體不佳，怕賺了錢也沒命花。

黃子佼持不雅片的風波持續擴大，康茵茵表示和黃子佼沒有交集，不過對於偷拍影片論壇感到恐慌，驚呼說：「真的非常害怕，會不會有人看到新聞特別去看，結果論壇會員不減反增，不肖人士需求量大，那這些受害人怎麼辦？」

康茵茵坦言現在出門換衣服或上廁所都會很緊張，「我們要去反思這件事情，女性、兒童侵害議題，這是人身安全，我們都可能是受害者。」

康茵茵也分享剛出道時被騷擾而求助圈內女性前輩，但是對方並沒有伸出援手，恰逢這次議題爆發，對方反而主動道歉，讓她高興這個議題再度受到大家的重視。（編輯：龍柏安）1130410