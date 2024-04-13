台韓合製「無人知曉的家」 宋芸樺挑戰韓文演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北13日電）台韓合製電影「無人知曉的家」近日在台灣拍攝，演員宋芸樺跟韓國男星李洪耐合作驚悚片，宋芸樺首次用韓文演出，李洪耐也透露他很喜歡台灣電影，開心能在不同異國風景中拍攝。

「無人知曉的家」翻拍2017年的西班牙電影「詭影」（Marrowbone），由台灣IFA Media、韓國K-MOVIE Studio共同製作，並與台灣前景娛樂合作，而導演朴相敏曾擔任恐怖片「鬼病院：靈異直播」編劇，去年的首部編導作品「按讚.留言.開啟小鈴鐺」（I Haven't Done Anything）則入選紐約亞洲電影節、塔林黑夜電影節。

對於首度來台灣，李洪耐表示，「我很喜歡台灣電影，很高興能和大家一起在與韓國不同的異國風景中拍攝。」

宋芸樺表示，這是第一次用韓文演出，雖然學過一段時間但只能發音卻不知道語意，這次花3個月練習台詞，每一句話都講了上千次，現在閉著眼睛聽到中文台詞，都可以不用思考太久就能說出韓文。（編輯：陳政偉）1130413