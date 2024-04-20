台北華山玉石音樂節 台灣與海外亞裔音樂人飆歌

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（中央社記者程愛芬溫哥華19日專電）台灣饒歌手「阿跨面」與被知名歌手紅髮艾德按讚的加拿大歌手廖偉廉碰撞在一起會激盪出什麼火花？4月底即將在台北華山文化園區登場的玉石音樂節將展現難得的台加音樂人大交流。

玉石音樂節（Jade Music Fest）始於加拿大溫哥華，由加拿大人協會（The Society of We Are Canadians Too）主辦，從2022年的第一屆活動到今年第3屆加碼移師台灣舉辦，目的都是為推廣全球華語音樂，讓世界各地的亞裔音樂人有機會透過國際演出展現音樂才華，令世界聽到他們獨創的華語音樂。

27日、28日舉辦的華山玉石音樂節JADE MUSIC FEST IN ASIA集結15組音樂人飆唱，包括鄭宜農、阿跨面+芮鯊+比杰、百合花等台灣歌手；以及廖偉廉（Daniel Lew）、樂凡（Van Lefan）、富愛子（Aiko Tomi）、簡婕（又稱貝兒，Mirabelle Jien）等加拿大、澳洲和香港歌手。

活動主辦人吳權益對中央社說，來自海外的亞裔歌手都是創作型音樂人，共通點是音樂深受母語與跨國成長背景影響，作品風格融合中西、獨特多元。

吳權益說：「玉石音樂節的海外第一站來到台灣，因為台灣是華語音樂深度和廣度最大的地方，民眾對不同音樂風格的接受度也很高，自由創作的氛圍可以激發音樂人無限的潛力。」

廖偉廉是加拿大香港移民後代，酷愛玩音樂的他，卻在10年前意外失去左耳聽力，儘管對他是一大打擊，卻未擊敗他鑽研音樂的熱情。獨特的嗓音引起世界知名歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）的讚賞，去年秋天艾德在溫哥華開演唱會，還主動邀請他前去聆聽並到後台聊音樂。

廖偉廉對中央社說：「我在街頭演唱，很意外獲得他的青睞，他說起自己也曾在街頭唱歌，鼓勵我朝夢想繼續前進。」

他說，到台灣演唱是一次夢想的實現，這是人生首度到台灣，非常興奮。「久聞台灣的美好，這一次除了和音樂界交流外，我一定要把握機會多吃一點台灣美食、多看一下台灣風景。」

擁有多倫多大學音樂碩士學位的簡婕擅長鋼琴、長笛、吉他、琵琶等多種樂器。她的父母是台灣移民，對於第一次在台灣演出，她對中央社表示，感到很驕傲。「這次會演唱中英文歌曲，還會透過擅長的長笛與和聲等混音方式呈現，我希望故鄉台灣會喜歡我的音樂。」

這次玉石音樂節的演出不僅陣容「混血」，還有一大亮點是國際知名NXNE音樂節執行總監賀力特（Michael Hollett）將來台選團。

從1995年開始舉辦的NXNE（North By North East），是加拿大最重要的音樂季之一，也是美國德州SXSW（South By South West）的姊妹活動，就像台灣墾丁春吶音樂祭，是獨立樂團一定要朝聖的活動。

吳權益說，NXNE和玉石音樂節皆有將音樂結合文化的一致觀點，希望帶領有夢想的亞裔音樂人從北美走到亞洲，一路嗨翻天。（編輯：馮昭）1130420