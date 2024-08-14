陳潔瑤新作「男孩奇幻夜」展泰雅文化 入選美影展

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）金馬導演陳潔瑤以最新短片「男孩奇幻夜」，入選第47屆紐約亞美國際影展「自然世界的田野導覽」短片單元，更前往美國與觀眾面對面，分享泰雅族傳統及如何克服在高山拍攝難題。

陳潔瑤2022年執導「哈勇家」獲第59屆金馬獎最佳導演獎，為首位女性暨原住民身分獲獎的導演。她的新作「男孩奇幻夜」（Tayal Forest Club）故事描述泰雅男孩尤幹放假回鄉，和玩伴一起上山卻迷路，遇見神祕的酒鬼，度過被營火照料的夜晚。在平地求學的辛苦及家庭破碎的遺憾，都在這個被祖靈擁抱的夜晚過後，有了新的意義。

「男孩奇幻夜」於11日在紐約放映，陳潔瑤親自出席映後座談。文化部透過新聞稿分享，陳潔瑤表示，「男孩奇幻夜」是她第一次拍短片，泰雅族是高山的民族，這次拍攝地點在泰雅族南山部落海拔1500公尺山區，天氣又濕又冷，和紐約觀眾對台灣的想像應該完全不同。

這部片是陳潔瑤首次以「祖靈」為主題的創作，劇中的鹿與酒鬼，都是祖靈的象徵，主角遇到酒鬼、在最後看到鹿，象徵主角在遇見祖靈之後，找到回家的路。

現場觀眾提問，在大自然進行拍攝，易受天候變化等不確定因素影響，導演要怎麼克服這些困難。陳潔瑤回應，儘管劇組人員不一定都是泰雅族原住民，每次拍攝前她都會帶領劇組進行泰雅族儀式，表示對土地的尊敬。

拍攝時遇到下雨、濃霧等，陳潔瑤相信都是祖靈賜給她的，有祖靈的用意，所以還是會繼續在這樣的天候狀況下拍攝。

「男孩奇幻夜」是由全球非營利組織Nia Tero、Upstander Project、REI Co-op Studios共同推動的原住民「共好計畫」（Reciprocity Project）出資，與全球各地的原住民創作者與其所屬的社群合作，透過一系列短片及多媒體平台，宣揚原住民價值，促進對原住民傳統與現今生活方式的瞭解。陳潔瑤為「共好計畫」唯一入選的台灣導演。

第47屆亞美國際影展（AAIFF）自今年8月1日起舉辦至12日圓滿落幕，本屆共有18部全球首映、27部東岸首映和15部紐約首映電影參展。（編輯：張雅淨）1130814