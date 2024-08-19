羅志祥演唱會宣布加場 答應歌迷舞台機關做到最炫

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（中央社記者洪素津台北19日電）歌手羅志祥日前公布將在2024跨年夜舉辦演唱會，今天他宣布12月28日再加1場，保證演唱會現場煙火特效加好加滿，舞台機關做到最炫，為自己的30周年跟歌迷共同留下美好的回憶。

羅志祥出道滿30周年，日前驚喜宣布將在12月31日再次與歌迷到高雄巨蛋跨年，今天羅志祥透過新聞稿表示演唱會再加1場，羅志祥開心說：「這次加場是禮拜六，該來的自己都知道了吧！」消息公開後，不少歌迷留言要去高雄Long stay，還要兩場都看。

羅志祥指出演唱會跟粉絲的互動橋段不會少，目前已有很多想法跟導演溝通，希望能克服技術上的困難，把想法一一實踐，打造最華麗遊樂園，讓歌迷玩到不想回家。

「2025羅志祥30巡迴演唱會高雄站」加演場門票開賣時間為8月22日上午11時30分，購票請洽寬宏售票、萊爾富、OK便利商店。（編輯：李亨山）1130819