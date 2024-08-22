金鐘視后楊麗音新作 「貓與雞」電影10月高雄首映

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄22日電）電影「貓與雞」10月將在高雄電影節舉行世界首映。該片在美濃拍攝，導演朱凱濙邀集金鐘視后楊麗音、演員吳美和、王興洪等人，共同與動物創作一部充滿「台味」的家庭劇。

朱凱濙以「紅棗薏米花生」獲得第56屆金馬最佳劇情短片，高雄市電影館今天發布新聞稿表示，「貓與雞」邀集導演張作驥的老班底吳美和和導演趙德胤的班底王興洪共同演出，片中主角懷著深情，攜手走向為心愛寵物送行的告別之路。

故事劇情為飾演母女的吳美和與楊麗音原本打算將家貓送至動保局進行火化，卻意外發生了插曲。全片以台灣鄉間為背景，透過動物的離世來凝聚母女之間的親情。在養寵物已成為常態的現代背景下，片中探討人們如何面對摯愛生命的別離。

電影館指出，朱凱濙歷來作品，以獨特視角展現女性角色的日常，散發別具韻味的情感。「貓與雞」中明暗交錯的氛圍，看似平靜卻蘊含著人們面對別離時的深刻心緒。

朱凱濙表示，自己追求的作品理念是「故事寧靜，但裡面的情感是豐富飽滿的。」正是這樣的信念，使她能不受想像與意識的隔閡，創作出關於母女之間及人與動物之間深情的故事。

在影劇作品中常飾演活潑角色的楊麗音，這次在「貓與雞」中挑戰情感內斂的女兒一角。談及接演朱凱濙的短片，她表示，非常喜歡「紅棗薏米花生」，這次的工作狀態感覺像是在小度假，導演讓全劇組一起生活好幾天，大家真心融入，成為了一家人。

吳美和曾以「那個我最親愛的陌生人」獲得台北電影獎最佳女配角提名，在70歲才踏入演藝之路，對於任何角色始終以細膩的表演詮釋。吳美和說，這次跟朱凱濙合作，感受到導演對整部戲的專業掌控，身為演員，她可以放心地扮演好角色。

此片唯一男性主演王興洪來自緬甸，在台緬電影界深耕多年，他說，這次算是友誼客串，劇組也是重金禮聘，但所謂的「重金」其實是讓人驚訝的「驚」。

「貓與雞」透過情同家人的動物告別式，展現出現代人的情感。王興洪說，過去在拍攝現場常與動物為伍，因此與動物共演對他來說已經是司空見慣的事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄電影館進一步說明，「貓與雞」為「高雄拍」影像創作獎助計畫作品，除了邀集金獎演員外，也集結台港澳幕後團隊陣容，影片由多次入圍金馬獎的黃綺琳擔任監製，團隊有曾入圍金馬獎最佳攝影蘇偉鍵、曾獲金馬獎最佳音效周震、曾入圍柏林影展的美術指導謝明仁與剪輯指導蔡晏珊，以及製片沈俞樺、林聖文等。

高雄電影節於10月12日至27日，在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、駁二自行車倉庫登場。（編輯：李淑華）1130822