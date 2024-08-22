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「讓我看見你是誰」5人幫開拍吵架 收工揪吃地瓜球

2024/8/22 20:22（8/22 20:36 更新）
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演員詹懷雲（左起）、鄭宇恩、金東昱、雷嘉汭、黃信赫在新劇「讓我看見你是誰」中詮釋高中死黨，不過開拍第1場戲就上演激烈爭執。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 113年8月22日
演員詹懷雲（左起）、鄭宇恩、金東昱、雷嘉汭、黃信赫在新劇「讓我看見你是誰」中詮釋高中死黨，不過開拍第1場戲就上演激烈爭執。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 113年8月22日
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（中央社記者洪素津台北22日電）演員詹懷雲、雷嘉汭等人在喜劇「讓我看見你是誰」組5人幫，他們在戲裡面對友情的爭執、愛情的酸甜苦辣，呈現高中生真摯情誼，戲外也有好感情，收工後還揪逛夜市吃地瓜球。

詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱在喜劇「讓我看見你是誰」詮釋高中死黨，戲裡是好朋友，戲外也因為一起演戲如同戰友，5人上表演課變得更熟，還會相約工作結束後逛夜市。

鄭宇恩透過劇組分享，和雷嘉汭的共同話題之一是地瓜球，「我們都超愛吃地瓜球！到哪個夜市都要買1包來嚐嚐」，甚至全劇殺青後，還曾一起約去遊樂園過節，好感情從戲裡延伸到戲外。

憶及拍攝的第1場戲，5人在學校走廊上激烈爭執，雷嘉汭打趣說：「我們在片場第1次見面就要吵架，我們角色都堅持自己沒有錯，大家都在為彼此著想，卻因意見分歧而吵架，雖然當下知道是演戲，但有一種吵完就覺得不想演了。」

金東昱也笑說：「當天我們5人真的吵得很激烈，但其實導演喊卡之後，我們3個男生都瞬間躲進小房間大笑。」

詹懷雲補充：「雖然拍戲過程真的很辛苦，但反而因為這部戲，讓我們認識到這群好朋友，至今私底下都還會保持聯絡，我們都覺得這是最難得的！」

青春校園愛情喜劇「讓我看見你是誰」30日起每週五下午5時於CATCHPLAY+影音平台及愛奇藝國際版同步更新上架，CATCHPLAY電影台31日起跟播，全劇共8集、每週更新2集。（編輯：管中維）1130822

#鄭宇恩
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