阿KEN、林書煒主持益智節目 邀納豆激發腦力

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（中央社記者洪素津台北25日電）藝人阿KEN（林暐恆）和林書煒搭檔主持益智節目，阿KEN邀好友納豆前來參與激發腦力，起因是看到很多留言說納豆看起來笨笨的，「我現在就讓你們看看他到底有多笨。」

林書煒與阿KEN搭檔主持全新益智節目「一夜復活」，2人今天參與記者會宣傳，林書煒首次挑戰益智節目主持，她坦言感覺既好玩又新鮮，而阿KEN則是主持經驗豐富，兩人雖是首次合作，卻展現出絕佳默契。

益智節目「一夜復活」每集將邀請4名參賽者來挑戰，連闖10關衛冕成功，將有機會獲得最高獎金100萬，而節目中特有的「復活機制」，更為面臨淘汰的衛冕者提供了起死回生機會，讓比賽更刺激，出題範圍包羅萬象，林書瑋笑稱，連周杰倫本身都可以變成一個題庫，不一定學歷高就能答對。

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阿KEN和納豆日前合體到金鐘獎擔任頒獎人，引起大眾討論，這次阿KEN也邀納豆來錄製益智節目，一方面納豆也正在進行身體跟腦部復健，阿KEN認為納豆來錄製節目可以好好激發腦力，還大開納豆玩笑說，讓你們看看納豆到底有多笨，全場聽完哄堂大笑，不難看出兩人的好交情。

林書煒最想邀請的人則是老公蔡詩萍，因為平常蔡詩萍就是一副學富五車的樣子，卻十分排斥上益智節目，因為擔心答不出來，蔡詩萍也曾對林書煒誇下海口，如果是他來節目上挑戰，絕對一題都不會錯，為此林書煒希望有機會可以邀請老公來上節目，才可以好好吐槽他一番。（編輯：龍柏安）1131025