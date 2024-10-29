湯姆漢克斯驚嘆新片用AI「即時變臉」 不用等後製

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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）讚嘆他主演的新片「這裡」（Here，暫譯）使用人工智慧（AI）在拍攝現場「即時」為他減齡，但他也同意AI正在好萊塢引發疑慮。

法新社報導，「這裡」將於11月1日在美國上映，湯姆漢克斯在片中與羅蘋萊特（Robin Wright）飾演一對夫妻，劇情描述兩人的家庭在數十年間經歷一個個新成員誕生及數場婚禮、離婚和喪禮，過程中兩人如何努力維繫一家，情節跨越數個世代。

湯姆漢克斯在片中的演出，要從一位懷抱理想主義的青少年，演到青年和中年各個階段，最後是一個身體孱弱的老人。

但這部電影的製作團隊不只靠化妝技術，還與AI工作室Metaphysic合作，運用其名為Metaphysic Live的AI工具來讓演員變年輕或變老。

這項工具的應用速度之快，湯姆漢克斯在每場戲拍完，後就能立即重看他的「深偽」演出。他表示：「令人驚奇的是，這是即時產生。」

湯姆漢克斯說：「我們不必等上8個月的後製。拍攝現場有2台監視器，1台的畫面來自鏡頭實際拍攝，另1台則是只慢不到1秒的我們『深偽後』影像。也就是說我們能即時當場看到自己（不同年齡的樣子）。」

湯姆漢克斯進一步解釋：「他們從網路上找到800萬張我們的影像。他們在網上狂搜我們每個時期的照片：我們出席過的所有活動被拍到的、我們每部電影的停格畫面、從任何地方找到的我們所有家庭照。」

「然後他們把這些影像放進盒子裡，這是什麼呢？『深偽技術』？隨你想怎麼稱呼。」（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1131029