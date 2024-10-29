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BBC Earth「亞洲」來台取景 大赤鼯鼠現蹤台北市區

2024/10/29 21:05（10/29 21:26 更新）
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藝人「大霈」李霈瑜（圖）受邀為BBC Earth生態環境紀實節目「亞洲」（Asia）中文預告獻聲錄製旁白推薦。（BBC Earth提供）中央社記者洪素津傳真 113年10月29日
藝人「大霈」李霈瑜（圖）受邀為BBC Earth生態環境紀實節目「亞洲」（Asia）中文預告獻聲錄製旁白推薦。（BBC Earth提供）中央社記者洪素津傳真 113年10月29日
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（中央社記者洪素津台北29日電）BBC Earth推出生態環境紀實節目「亞洲」，拍攝團隊深入前所未見的驚奇拍攝地發掘全新動物行為，更移師台灣取景，網友發現預告中有大赤鼯鼠現蹤之處正是台北市區。

「亞洲」（Asia）生態環境紀實節目由BBC Studios自然歷史部歷時近4年拍攝完成，是BBC首部聚焦亞洲的野生動物生態系列紀錄片。這次節目攝製團隊翻山越嶺，抵達許多過去未能涉足的祕境拍攝，包括西藏高原、戈壁沙漠和喜馬拉雅山脈等，更展現出在亞洲都市環境中活躍的多種動物生態。

此系列依舊由大衛艾坦勃勞爵士（Sir David Frederick Attenborough）擔任旁白，高齡98歲的他為呈現地球自然之美全心奉獻，向全球呈現環境保護及生態多樣性的重要。

「亞洲」今天釋出前導預告，其中宣傳曲與人氣席捲全球的韓團SEVENTEEN合作，SEVENTEEN透過新聞稿表示，非常榮幸，「我們的音樂傳遞出積極團結的正能量，對我們來說是一個回歸初心的圓滿時刻」。

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此外，獲得2座金鐘獎生活風格節目主持人獎的李霈瑜（大霈），這次受邀為「亞洲」中文預告獻聲錄製旁白推薦，她說：「BBC Earth真的幫助我非常多，所以這次接到邀約我完全沒問酬勞就一口答應了，真的非常榮幸！」得知「亞洲」拍攝團隊來台灣取景，讓大霈相當期待。

「亞洲」將於11月17日起每週日晚間7時55分在BBC Earth頻道播出，首週連播2集，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo上架。（編輯：管中維）1131029

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