陳珮騏台語Talk秀犀利講評 直言沒笑點就沒味道

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（中央社記者洪素津台北30日電）「8點檔女神」陳珮騏錄製台語TALK秀選秀節目，她超犀利講評讓選手們神經緊繃，除分享拍8點檔心路歷程，也直指「劇本很重要，像白開水一樣，如果找不到笑點就什麼味道都沒有了！」

陳珮騏參與全台語「Talk Talk秀台語」選秀節目，主持人浩子透過新聞稿表示：「她就是傳說中外表看起來很壞，但實際上超級壞的壞女人」，一旁吳姍儒的台8魂也被撩起，直言有見偶像的感覺，台上台下笑成一團。

而陳珮騏超犀利的講評也讓選手們都神經緊繃，她也熱情跟大家分享：「劇本真的很重要，就像白開水一樣，如果找不到笑點就什麼味道都沒有了！」同時也勉勵大家多講多練習，台語一定會進步的。

「Talk Talk秀台語」節目選手來自台灣各地，也帶來非常多動人的故事。其中選手陳德民是創作歌手，在台南出生，從小住在高雄茄萣長大，媽媽是越南人，他是台灣跟越南的混血兒，他在節目上表達他很珍惜自己的血統，不同的膚色有不同的世界觀。

不諳台語的陳德民，為了陪伴病危的父親，決定用父親最熟悉的語言來陪伴他，跟他說話聊天，讓他下定決心要把台語學好不僅感動全場，影片上架後也突破22萬次瀏覽，網友紛紛留言給予支持：「真的好溫馨的一段故事，母語就是最好的陪伴 。」

「Talk Talk秀台語」每週六晚上8時於公視台語台和YT播出，當晚9時在DAY DAY台語台YT頻道首映。（編輯：陳政偉）1131030