不畏颱風康芮 劉德華10/31小巨蛋如期開唱
2024/10/30 20:24（10/30 20:37 更新）
（中央社記者王心妤台北30日電）颱風康芮影響，台北市政府宣布明天停班停課，劉德華明晚在台北小巨蛋舉辦的「今天···is the Day」演唱會，主辦單位在北市宣布停班課後表示，將如期舉辦，但會滾動式調整。
劉德華明晚起將連續4天在台北小巨蛋開唱，主辦單位超級圓頂今晚在臉書發文表示，明晚演唱會將如期舉辦，並提醒觀眾要評估自身安全，並盡量搭乘大眾運輸工具。
若觀眾因颱風無法前來，主辦單位已協同規畫受理明晚全額退票（免收退票手續費），受理時間至11月4日晚上11時59分為止，退票細節將另行在超級圓頂臉書粉絲專頁公告。
貼文中也寫道，主辦單位將持續關注颱風狀況，並進行滾動式調整，留言處則寫下：「不會販售現場票，請勿前往現場排隊。」（編輯：吳協昌）1131030
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