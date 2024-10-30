本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮11/99
首頁 / 娛樂

不畏颱風康芮 劉德華10/31小巨蛋如期開唱

2024/10/30 20:24（10/30 20:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人劉德華10月31日將在台北小巨蛋開唱。（台灣映藝、超級圓頂提供）
藝人劉德華10月31日將在台北小巨蛋開唱。（台灣映藝、超級圓頂提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北30日電）颱風康芮影響，台北市政府宣布明天停班停課，劉德華明晚在台北小巨蛋舉辦的「今天···is the Day」演唱會，主辦單位在北市宣布停班課後表示，將如期舉辦，但會滾動式調整。

劉德華明晚起將連續4天在台北小巨蛋開唱，主辦單位超級圓頂今晚在臉書發文表示，明晚演唱會將如期舉辦，並提醒觀眾要評估自身安全，並盡量搭乘大眾運輸工具。

若觀眾因颱風無法前來，主辦單位已協同規畫受理明晚全額退票（免收退票手續費），受理時間至11月4日晚上11時59分為止，退票細節將另行在超級圓頂臉書粉絲專頁公告。

貼文中也寫道，主辦單位將持續關注颱風狀況，並進行滾動式調整，留言處則寫下：「不會販售現場票，請勿前往現場排隊。」（編輯：吳協昌）1131030

#小巨蛋
#台北小巨蛋
#台北市
#颱風
#台北市政府
#劉德華
#康芮
延伸閱讀
劉德華10月底小巨蛋開唱 84萬人次抽選4萬張門票五月天「一路向東」公益演唱會遭颱風康芮攪局 相信音樂宣布延期颱風康芮全台納陸警估31日下午登陸 巔峰之姿來襲嚴防強風豪雨YOASOBI明年2月台北小巨蛋開唱 實名抽選門票11/1開放登記
劉德華
華為三摺手機首次曝光 引發中國民眾熱議「危機航線」機艙等比例A380 劉德華空中鬥智鬥勇
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
康芮颱風直撲台灣 雲林10/31停班停課
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：