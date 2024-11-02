曾莞婷愛看恐怖片「蝴蝶大廈」鬼妝嚇壞莊凱勛

（中央社記者王心妤台北2日電）恐怖片「鬼們之蝴蝶大廈」全台上映中，導演錢人豪率演員尹馨、曾莞婷等人勤跑影廳。曾莞婷打趣分享，因為太愛恐怖片而被朋友認為可怕，這次的鬼妝更嚇到莊凱勛爆粗口。

錢人豪今天與監製及演員尹馨、曹佑寧、曾莞婷、馮淬帆、林采潔等人出席映前活動。尹馨分享，有場在水塔內的戲，她跟20多名臨演頂著低溫泡在加了顏料的污水中，演員們都彼此提醒不要吃到水，更怕彼此在裡面偷上廁所，「我拍那場戲的時候，泡在水裡面不知道多久，一不小心就會吃到水。」

曾莞婷片中飾演被家暴後殺害的女生，女鬼扮相不只嚇到演員莊凱勛，連觀眾都被嚇得尖叫。她自稱從小就愛看恐怖，身邊朋友都認為她是最恐怖的人，「我希望觀眾看這部片的時候不要想到是我，希望大家可以很融入在劇情裡面，他們覺得反差越大，我越開心。」（編輯：陳政偉）1131102