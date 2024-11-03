蔡明亮睽違20年再訪捷克 獲頒2024世界電影貢獻獎

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（中央社記者劉郁葶布拉格2日專電）導演蔡明亮受邀出席捷克第28屆伊赫拉瓦國際紀錄片影展，主辦方以「致敬：蔡明亮」專題放映「不散」、「何處」以及「家在蘭若寺」等多部作品，並頒發「2024世界電影貢獻獎」，表彰蔡明亮在電影藝術的深厚影響力。

據駐捷克代表處新聞稿，本屆伊赫拉瓦影展（Ji.hlava International Documentary Film Festival）於10月25日至11月3日舉行。

在文化部及駐捷克代表處的支持下，主辦方策劃蔡明亮回顧展，放映歷年短片「與神對話」、「河上的月光」、「蝴蝶夫人」、「行者」、「光」、長片「不散」與「何處」，以及VR作品「家在蘭若寺」，讓影迷透過多種形式一窺蔡明亮電影世界的獨特魅力。

影展期間蔡明亮進行映後座談並辦理大師課，分享其創作哲學、獨特的電影觀點及對戲院與美術館之間關係的深刻思考。

蔡明亮指出，希望透過作品打破電影院與美術館的界線，並認為電影院不應僅是觀看劇情片的場所，也應是多種視覺藝術的展示空間。因此，他特意創作一些「奇怪的東西」，以重新追尋影像的純粹性。

伊赫拉瓦影展在11月2日晚間舉行頒獎典禮，將「2024世界電影貢獻獎」（Contribution to World Cinema Award 2024）頒給蔡明亮。

影展總監霍沃卡（Marek Hovorka）受訪時表示，蔡明亮是一位非常有趣的導演，他的作品遊走於電影與視覺藝術之間，為當代美術館創作許多作品，卻仍持續紮根於電影；他關注邊緣人物，電影視角充滿人性關懷，是台灣新電影運動的代表之一。

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駐捷克代表柯良叡表示，很高興代表處能與中歐重要的影展合作，邀請國際知名導演蔡明亮來到捷克；透過這次合作，讓更多捷克及中歐地區的觀眾認識台灣多元豐富的電影文化，也希望未來在影視領域台捷有更多交流。

伊赫拉瓦影展自1997年創辦至今，從小型活動發展成今日享譽中歐的紀錄片盛事，去年吸引9萬多人次參與，放映近400部影片。本次蔡明亮相隔20年再度造訪捷克，上一次是2004年應邀參加捷克菲比奧影展（Febiofest），並獲頒終身成就獎。（編輯：唐佩君）1131103